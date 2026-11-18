2架俄羅斯軍機昨天侵犯日本領空並航經台灣東部空域，副參謀總長執行官黃志偉上將今天表示，俄國軍機的行為衝擊到區域和平穩定，也不利於台海和平穩定現狀的維持，國防部對此加以譴責。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委嚴德發報告業務概況，並備質詢，以及繼續處理國防部主管預算凍結案等，黃志偉上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對俄羅斯軍機昨天襲擾日韓空域及進入台灣防空識別區，黃志偉表示，俄國軍機昨天清晨穿越台灣防空識別區，國軍都按照經常戰備時期突發狀況處置規定，嚴密地運用聯合情監偵手段，加以適切應處。

黃志偉說，對於俄羅斯軍機在這個時候穿越台灣防空識別區，並且有侵犯鄰國領空情況，其行為衝擊到區域和平穩定，也不利於台海和平穩定現狀的維持，國防部對此加以譴責；對俄國軍機動態，國防部會持續地運用情監偵手段加以掌握，確保區域和平穩定以及安全。

至於國軍昨天有無派出軍機應對俄國軍機，黃志偉指出，關於在台海當面，對於海空情況應處的各項部署以及兵力派遣，基於國防安全原則，不便多做說明，但是國軍都有嚴密地掌握，並且適切應處，確保區域安全。

對於俄羅斯軍機大動作航經韓國、日本與台灣，才抵達越南的目的，黃志偉說明，相信俄羅斯有相關意圖，可是對亞太地區和平穩定現狀造成威脅是確實的，所以國防部對這個情況加以譴責。