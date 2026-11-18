欣欣大眾百貨總經理周國健，傳出在餐會場合對多名女性性騷擾，當事人指控單位至今沒有展開性平調查。退輔會主委嚴德發今天強調，已經聘請律師協助當事人維護權益；面對媒體追問是否應停職調查，嚴德發說，退輔會的欣欣百貨股份不到五成，必須由董事會決定處置方式。

欣欣大眾百貨總經理周國健，傳出在9月底的中秋餐敘中，對多名女性與會者搭訕、毛手毛腳、十指緊扣等性騷擾舉動。受騷擾的榮民榮眷基金會員工控訴從9月事發至今，單位遲遲沒有召開性平調查會議。欣欣百貨董事長李文英雖曾經傳訊向當事人致歉，但周卻始終不聞不問，還聲稱自己喝醉了、不記得這些事，更表示已經委請律師，隨時準備反擊。

作為欣欣百貨最大股東、也是榮民榮眷基金會捐助單位的退輔會主委嚴德發表示，第一時間知道這件事情之後，就要求基金會成立專案小組，首先要做好輔導、協助、照顧當事人，並且也聘請律師協助當事人以法律程序維護權益。

嚴德發說，目前地方政府和當地的派出所都已完成立案與備案，也約談了當事人，啟動正式調查程序。將來調查程序結案之後，退輔會會以公股的身份，要求欣欣百貨按照法律裁定的程序適法處理，毋枉毋縱。

媒體追問，周國健是否應予停職接受調查？嚴德發說，欣欣百貨是民股上市公司，不是退輔會的建制單位，所以依照民股公司治理的做法，按照董事會的程序，來決定周國健的去留。

嚴德發說，退輔會的欣欣百貨股份不到50%，如果超過50%就是國營企業，可以由退輔會主導，但目前只是股東的一部分。目前已經啟動法定程序，將來也會由台北市政府社會局成立調查委員會來處理。

另一方面，當事人反映在全案調查過程中，單位還直接將申訴性騷擾所需簽署的資料、心理諮商等文件，大剌剌放在當事人的辦公桌上，根本未盡性騷擾案件的保密義務。

嚴德發強調，榮民榮眷基金會應該都有盡到保密的責任，相關資料都沒有提供，也都配合當事人的權益。