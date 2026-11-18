12月1日，國軍將有多位高階將領屆齡退伍。以陸軍而言，包括副司令李榮華中將、陸勤部指揮官洪虎焱中將、八軍團副指揮官楊建基少將等。他們的接任人選，以及連帶的人事調動，名單也已經確定。其中陸軍司令部公共事務組長黃美慧上校，將接任馬防部政戰主任，成為國軍歷史上第十四位女將軍。

李榮華退伍，副司令遺缺將由現任參謀長陳建義中將接任，參謀長則由馬防部指揮官尹昌榮中將接任，六軍團副指揮官董冀星中將將接掌馬防部。陸軍司令部人軍處長朱庸邦少將接六軍團副指揮官，晉升中將。人軍處長由東引指揮官馮少毅少將接任，東引指揮官由269旅長董帥谷少將接任。

洪虎焱退伍，陸勤部將由副指揮官林佳躍少將出任指揮官，晉升中將，遺缺將由航勤廠長蔡惠炆少將接任。楊建基退伍，八軍團副指揮官由現任裝甲兵訓練指揮部指揮官周成境少將接任，裝訓部則由現任參謀本部軍事訓練處長陳俊男少將接任。

政戰系統方面，憲兵政戰主任由現任馬防部主任張博彥少將接任，馬防部遺缺由陸軍司令部公共事務組長黃美慧上校接任。黃美慧晉升少將，將使現役女性將領增至四人，在國軍史上則是第十四人。

12月1日其他晉任少將人員，包括總統府武官黃耀德接任43砲指部指揮官，陸軍司令部人軍處人勤組長蕭朝明接任蘭陽指揮部指揮官，陸軍司令部戰訓處組長蘇復上校接任269旅長。