美參議院撥款委員會 擬編10億美元援台菲
美國參議院撥款委員會十六日公布二○二七財政年度國防與外交兩大撥款法案草案，兩法案仍保留對印太安全的關鍵投資，除編列十億美元援助台灣與菲律賓，法案也點名五角大廈延宕對台軍事援助，並批評對台軍售進度遲緩。
配合國防授權法，「台灣安全合作倡議」更名為「第一島鏈安全合作倡議」，金額維持十億美元，提供台菲安全援助。
委員會也要求法案生效後九十日內，說明十億美元的具體支用計畫及資金承諾支用時程。草案也在「國防部全軍作業與維持」項目下編列十億美元，用以補充美軍提撥給台灣的防衛物資。
草案也點名五角大廈延宕對台軍事援助，二○二七財年第一季已進行一段時間，但二○二六財年撥給台灣安全合作倡議的十億美元至今未動支。草案批評國防部未履行相關職責，以及國務院扣留三億美元對台外國軍事融資，總額一四○億美元的對台軍售案也無故延宕。
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