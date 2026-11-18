ＡＰＥＣ領袖會議登場前夕，俄羅斯軍機昨日動作頻頻，分別出現在南韓、日本及台灣周邊空域活動，我國防部證實，昨日清晨偵獲俄羅斯軍機兩架次，由台灣東北面進入我防空識別區，航經東部空域後，於台東南面脫離。國防部表示，我方運用聯合情監偵手段，全程掌握相關動態並適切應處。

日本防衛省昨天發布訊息稱，昨日清晨四時左右疑似俄國軍機進入日本福岡縣宗像市沖之島領空，日本航空自衛隊隨即緊急出動戰機攔截。日本防衛相小泉進次郎昨表示：「這是對我國主權的嚴重侵犯」，強調「完全不能接受」，並透過外交管道提出抗議。

根據日本防衛省公布的航線圖顯示，疑似俄羅斯軍機通過對馬海峽後，經過沖繩縣與那國島和台灣之間的海域，最後飛往太平洋。

日方航線圖同時也顯示，俄機在經台灣東部外海南下時，曾轉向東南方飛行再轉回西南方向，應是刻意避開我方綠島、蘭嶼及領海基線。據ＩＤＦ經國號粉專報導，兩架俄羅斯Tu-95「熊式」戰略轟炸機在昨日上午飛抵越南峴港國際機場，似乎是為即將到來的ＡＰＥＣ峰會提前進行戰略威懾。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲認為，俄方選在美中俄三方高峰會前夕大動作出動軍機接近韓日台周邊空域，動機相當耐人尋味。

揭仲解讀，俄羅斯在明知日本會公布俄國軍機動態的情況下，仍刻意安排這趟武力展示與政治示威意味濃厚的飛行，可能是俄國總統普亭於八月中旬首次登上日俄爭議島嶼「擇捉島」，引發兩國激烈的語言交鋒，使俄方刻意派軍機進入日本領空。

至於俄機持續南下並刻意穿越日本與那國島與台灣間的空域，可能是日本、菲律賓在台灣東岸進行經濟海域畫界引爆爭議，以及美日在十月下旬大規模聯合軍演後，刻意擺出聲援中共的姿態；同時俄方也不排除是想在美中俄三方領袖高峰會前，營造中共與俄羅斯在戰略與重大主權議題上密切合作的姿態，增加普亭在高峰會中的談判地位。

揭仲指出，冷戰結束後，俄羅斯軍機通過台灣東部防空識別區的頻率大幅減少，多年來官方也不會主動宣布，他建議國防部，在公布此類訊息時可以更透明一些，並公布影像紀錄，以實際行動向國人說明，國軍確實有能力牢牢掌控台灣周邊的情勢。