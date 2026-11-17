面對中共軍事威脅，國軍聯合戰力轉型發展重點之一，是朝向智慧化轉型，並促進戰場資訊共享運用；戰略學者沈明室今天表示，國軍主戰裝備來自美國、法國以及國造，各系統的資訊整合程度尚未完備，唯有資訊充分整合，才有辦法進行聯合作戰。

國防部近期對立法院提交的業務報告提到，國軍以多領域、無人化、分散式及智慧化，為聯合戰力轉型發展重點，其中智慧化包含運用人工智慧、大數據、自動化及資訊科技，促進戰場資訊於各級指揮節點與作戰單位間之共享運用，提升情勢掌握、決策支援及火力運用效能。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授沈明室受訪表示，國軍主戰裝備來自美國、法國以及國造，當系統沒有整合，「談C5ISR都是空談」，又國造通訊、資訊裝備的效能不佳，在高科技作戰的時代，當資訊沒辦法整合，不同武器裝備沒有辦法戰力整合，無法建立戰場共同圖像，導致作戰效能不彰。尤其在大量運用人工智慧的作戰型態中，指管通資情監偵的一體化速度更為重要。

國軍目前開始逐步配發部隊覺知應用套件（TAK）給予基層部隊，沈明室表示，關鍵還是在基層官兵是否普遍具備，還是少部分部隊能獲得，因為當基層普遍具備相關應用套件，才能縮短決策週期，面對各式無人載具改變戰場型態，決策系統引入AI人工智慧輔助，才能整合情監偵平台與打擊性平台，提高戰場決策效率，強化各種不同來源武器聯合作戰效能。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，能有效進行戰場管理是目標，需要透過技術手段將數據鏈結合起來，才有辦法讓國軍共同戰場圖像建立，而要能夠發揮「看的到，打的到且火力精準分配」效果，需要透過自動化指管系統的幫助。

蘇紫雲舉例，傳統雷達偵獲目標，到指揮官下決策，並由參謀通知第一線部隊接戰，可能需要花費60秒時間，但引進相關AI人工智慧系統，當雷達偵獲目標，從辨識到接戰並通知第一線部隊，可能僅花費不到10秒的時間，且避免指揮層級因疲累而產生判斷錯誤的風險。