美國前總統拜登在今天出版的個人回憶錄中回顧，他在任期間曾多次表明願意在台海爆發緊急事態時透過軍事介入協防台灣，他在書中指出這「確實是真心話」。

拜登（Joe Biden）今日出版個人回憶錄「答應我，美國」（Promise Me, America，暫譯），他在書中提到，他擔心若中國試圖掌控台灣，將招致毀滅性後果，且可能引發與其他亞洲國家的戰爭。

他並總結，公開表明美國願意在台海危機時介入，有助於再次強調美國承諾的堅定程度。

日經中文網報導，拜登的表態偏離歷屆美國政府採取的「戰略模糊」政策。

拜登2021年至2025年擔任總統期間，至少五度公開發表涉及美國協防台灣的言論，從暗示美國對台灣有防衛承諾，到表示不排除動用軍事力量介入台海危機，每每引起外界熱議。

2021年8月，拜登接受美國廣播公司新聞網（ABCNews）專訪，被問到美軍撤離阿富汗造成的影響，以及中國趁機要台灣別指望美國協防、美國並不可靠等問題。

拜登回答，台灣、韓國及北大西洋公約組織（NATO）的情況與阿富汗有根本上的差異；美國已對北約第5條做出神聖承諾，任何人侵略或對北約盟友採取行動，美國會做出回應，對日本、韓國和台灣也一樣。

他的說法似乎將台灣納入美國明確承諾防衛的國家之列。

2021年10月，拜登參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，被問及台灣若遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，他給予肯定的答覆：「會，我們對此有承諾。」

2022年5月，拜登訪問日本並會晤時任日本首相岸田文雄。兩人舉行聯合記者會時，記者詢問若台灣發生與烏克蘭同樣的狀況，美國是否會軍事介入。

拜登回答「是的」，還說「這是我們做出的承諾」。

2022年9月，拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪問，當被問及美軍是否會防衛台灣，拜登回應：「是的，若發生前所未有的攻擊。」

主持人追問，這是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？拜登表示：「對。」

2024年6月，拜登在「時代雜誌」（TIME）刊出的專訪中指出，若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護台灣；若中國侵台，不會排除動用美國武力。

拜登這類言論往往引發外界揣測，究竟是口誤、失言還是刻意為之。美方官員也多次在相關發言後出面澄清，美國對台政策沒有改變。