今日清晨2架次俄羅斯軍機，由台灣東北面進入我防空識別區並航經我東部空域在東南空域離境。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲認為，俄方選在美中俄三方高峰會前夕大動作出動軍機接近韓日台周邊空域，動機相當耐人尋味。

他並建議軍方，對於公布這類訊息應可更透明，並且公布航跡、空拍照片等資訊，以實際行動宣示國軍確實有能力掌握台灣周邊的情勢。

國防部今天中午證實，2架俄羅斯軍機今日清晨由台灣東北面進入我防空識別區，由於日本、韓國稍早陸續公布俄機接近甚至侵入領空的消息，我方公布的時機引發媒體關切。

揭仲指出，這絕非俄羅斯、甚至前蘇聯軍機首次進入我防空識別區，冷戰結束前後都曾發生過多起，只不過在冷戰結束後，俄羅斯軍機通過台灣東部防空識別區的頻率確實大幅減少、離常態化有很大的距離；多年來官方也不會主動宣布。

他舉例，在2010年1月28日下午1時4分，國軍雷達就發現1架俄國Tu-95戰略轟炸機朝南飛行，後來更飛進台灣東北方的防空識別區內，當時國軍立刻透過Ｇ波道廣播驅離；過程中我空軍戰機並未目視接觸，直到幾天後透過與周邊國家的情報交換，才確定這架不明機為俄製Tu-95轟炸機。

揭仲說，在冷戰時期，前蘇聯空軍偶爾會在飛往越南金蘭灣時，為了截彎取直或進行電子偵察，飛進台灣的防空識別區。例如1986年時，曾有蘇聯 Tu-95 轟炸機由海參崴飛往金蘭灣途中切入我防空識別區，當時空軍緊急出動4架 F-5E 戰機升空攔截，雙方在空中近距離對峙並以手勢交鋒，最終蘇聯轟炸機轉向脫離。國防部前部長馮世寬也曾證實，他曾駕機在台灣東部空域攔截蘇聯的Tu-95轟炸機。

他認為，俄羅斯選在APEC領袖會議即將在深圳舉行的前一天、中美俄三方領袖高峰會的前兩天，在明知日本會公布俄軍軍機動態的情況下，派這二架軍機進入日本領空，再長途南下穿越與那國與台灣之間的空域，動機頗耐人尋味。

揭仲推測，俄方一來可能就日菲在台灣東部劃設EEZ的爭議上，刻意擺出聲援中共的姿態；其次也不排除是想在三方領袖高峰會前，營造中共與俄羅斯在戰略與重大主權議題上密切合作的姿態，增加普丁在高峰會中的談判地位。

揭仲同時建議，國防部在公布此類訊息時，其實可以更透明一些。例如日本防衛省所公布的訊息，不但有清楚的俄軍軍機航跡，連幾點幾分進入日本領空也都交代得很清楚；但國防部的新聞稿就沒交代航跡、也沒交代俄軍軍機進入我防空識別區的時間，實在過於保守。

事實上，因為這二架俄羅斯軍機是從與那國島與台灣本島之間的空域通過，且南下過程中似乎一直與我方領空保持在不遠的距離內，國軍戰機應有出動監控伴飛，一定可以確認俄軍軍機的型號，甚至可能還有影像紀錄，這應該都可以向國人說明，以實際行動證明國軍確實有能力牢牢掌控台灣周邊的情勢。