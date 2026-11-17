民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，民進黨政府高喊要打造無人機國家隊，然而卻接連爆出廠商混用中國製零組件，面對國內廠商哀鴻遍野，工程會在今年9月放寬零組件採購指引，意思是只要找不到國產與非紅供應鏈，部會就能請機關首長簽核進行特別採購。

民眾黨立法院黨團上午舉行「標案失守、產業空耗，無人機國家隊只會喊口號？」記者會，民眾黨立委王安祥指出，創未來、航見、錦明及亞拓等廠商接連爆出採用陸製無人機晶片，國防部後來被逼著拆檢機體，儘管賴清德總統拍胸脯保證「台灣已經站穩非紅供應鏈關鍵位置」，然而這些廠商卻紛紛直言「現階段很難做到完全非紅」。

王安祥說，如何防堵陸製零組件用於無人機，事實上就連美國都還在檢討當中，國防部每年採購將近4萬台無人機，究竟要編列多少額外人力預算拆解？此外，對於已經違約的訓練機或偵察機，國防部又要用何種機型作為替代？民眾黨團要求國防部妥善規劃因應策略。

洪毓祥表示，面對廠商哀鴻遍野，工程會在今年9月公布最新採購指引，內容加上一條「機關如有特殊任務需求，經評估採購階段國內尚無可滿足需求功能之無人機者，得簽請機關首長或其授權人員，核准免除上開『國產及非紅供應鏈』及『無人機平戰轉換共同性規格』之適用」的但書。

洪毓祥說明，翻譯成白話文就是在現階段，如果某些部會採購無人機用途，完全找不到國產與非紅供應鏈，就能請機關首長簽核進行特別採購。

洪毓祥說，工程會一旦開了後門，就會出現很多不肖業者，利用陸製零組件或晶片魚目混珠，民眾黨團要求建立申請例外核准的部會清單，包括哪個部會申請、哪個首長核准、採購機型與預算、申請原因與替代方案、相關會議記錄都要紀錄清楚，而未來如果發生國安問題也要咎責到底。

洪毓祥直言，工程會新版採購指引反映一個現實，「現階段要達到100%無人機非紅供應鏈不可行」，就請行政院、經濟部、國防部大方承認。

洪毓祥表示，工程會公布的非紅程度分級ABCD，對於廠商來說相當模糊，「可能部份零組件在國外組裝，因為比例問題被認定為非中製，然而拆開來檢查卻就變成中製」，廠商只能冒著被關的風險硬著頭皮做，不具經濟效益的零組件，是否一定要列入非紅、特定零組件的明確分級等，政府應該明確事先公告，並且讓廠商及早掌握。