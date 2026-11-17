民眾黨立法院黨團今天召開記者會，要求國防部說明新台幣559億元無人載具標案的採購把關機制，並要求政府逐步達成非紅供應鏈。民眾黨團幹事長洪毓祥指出，工程會9月發布的採購指引新增例外條款，等於承認百分之百國產化目前不可行。

行政院公共工程委員會（簡稱工程會）9月4日發布最新的「遙控無人機採購作業指引」。

洪毓祥說，與2月版相比，9月版新增例外條款：「機關如有特殊任務需求，經評估國內尚無可滿足需求的無人機，可經由機關首長或其授權人員核准，免除國產、非紅供應鏈及平戰轉換共通性規格的適用」。

洪毓祥認為，這項條款等於「承認百分之百的國產化目前不可行」，呼籲工程會建立例外申請清冊，載明採購機關、機型、預算等，並公開審查會議紀錄、建立問責機制。

另外，9月版新增軟體元件（SBOM）要求，洪毓祥表示這是採納黨團建議。他並反駁外界批評要求提供BOM表（物料表）是「賣台」，強調2月版已要求提供硬體BOM表。

民眾黨立法院黨團副總召王安祥則指出，8月航見、10月錦明及亞拓等無人機業者的負責人或高層曾遭羈押，國防部也要求拆機檢查。總統賴清德先前宣示台灣已站穩非紅供應鏈關鍵位置，但業者認為現階段要達成完全非紅供應鏈有困難。

王安祥要求國防部，說明拆機抽檢需額外編列多少預算，並提出違約廠商訓練機、實機的替代方案。