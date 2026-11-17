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俄羅斯軍機出沒韓日台周邊空域 我國防部：全程掌握監控
俄羅斯軍機今天分別出現在韓國、日本及台灣周邊空域活動，國防部證實表示，今日清晨偵獲俄羅斯軍機2架次，由台灣東北面進入我防空識別區，航經我東部空域後，於台東南面脫離。國防部強調，我方運用聯合情監偵手段，全程掌握相關動態並適切應處。
APEC領袖高峰會即將在中國大陸深圳登場，不過俄羅斯軍機今天動作頻頻，韓國聯合參謀本部今天表示，今天清晨有數架俄羅斯軍機進入南韓位於日本海的防空識別區，隨後離開；並未侵犯南韓領空。
日本方面則報導，今天清晨疑似有俄羅斯軍機疑似侵犯福岡縣宗像市沖之島周邊日本領空，日本航空自衛隊隨即緊急出動戰機應對。根據日本防衛省公布的資訊指出，有1架疑似俄羅斯飛機在當地時間清晨4時7分至4時10分侵犯領空；另1架不同的疑似俄羅斯軍機則在清晨4時9分至4時12分進入日本領空，兩架飛機的侵犯時間部分重疊。日方指出，上一次在相同航線發生領空侵犯事件已經是2013年，距今相隔13年。
日本防衛省公布的航線圖顯示，疑似俄羅斯軍機通過對馬海峽後，經過沖繩縣與那國島和台灣之間的海域，最後飛往太平洋。我國防部則表示，2架俄羅斯軍機由台灣東北面進入我防空識別區，經我東部空域後，於台東南面脫離。
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