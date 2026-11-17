「政府應規範無人機非紅供應鏈的標準，國防部也應優先採購我國製的低成本、高性能無人載具！」民眾黨17日在記者會指出，無人機近來弊案、混雜中國零組件新聞頻傳，而相關產業短期難擺脫對中國零件依賴，政府應說明如何與何時分階段達成「非紅供應鏈」。

標案疏漏百出

民眾黨立委王安祥表示，陸軍斥資9.8億元採購「創未來」26套「國造自製無人機反制系統」，但廠商三次驗收都被打0分，遭到監察院糾正，然後另一邊，金門二膽島官兵竟要丟石頭驅逐中共無人機，「無人機反制系統」建置期因標案拖延3年；另外，8月航見科技、10月錦明實業與亞拓科技負責人都因無人機標案違法遭到收押。

「我們『非紅供應鏈』位置真的站穩了嗎？」王安祥指出，無人機可能會因為拆卸等不同因素，對於「非紅供應鏈」的標準就會有變化，政府應說明若要拆檢無人機，需編列多少預算？已經違約的單位，訓練機要用何種機型替代？還有如何確保零組件完全符合規範？國防部與經濟部都要交代清楚。

難全不用中國零件

同黨立委洪毓祥舉例，工程會2月曾公布「遙控無人機採購作業指引」，9月並提出更新版，內文新增主管機關「特定狀況可以核准免除國產及非紅供應鏈之適用」，但相關規定一旦開放，只要機關首長核定就可排除的話，排除標準應由誰認定？採購機關是否會提高規格，讓廠商失去投標資格，是否有跨專業的詳細審查？工程會都沒說清楚。

另外，工程會依據無人機的製造商、廠牌與原產地區分是否在「非紅供應鏈」，依照非紅程度分為A到D等級，但洪毓祥指出，即使不是從中港澳地區購買，部分零組件於國外組裝後，其中只要比例未達認定標準，仍會被認定為非中製，一旦拆機就會面臨零組件中國製造問題，且現階段機制無法避免洗產地的風險。

建立標準、公開資料

因此，民眾黨呼籲，政府應該依據立法院通過的《無人載具條例》，針對無人載具系統及其關鍵零組件、原料、來源、供應與資安管理應符合主管機關所訂之安全需求，國防部應優先採購、整合與訓練使用我國製造的低成本、高性能無人載具，經濟部要建立無人載具產業資料庫。政府要提供本土廠商可依循的標準，還有公布「免除非紅供應鏈」條件的標案與金額。

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