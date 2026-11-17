民眾黨立法院黨團今天舉行「標案失守、產業空耗 無人機國家隊只會喊口號？」記者會，立委王安祥和洪毓祥出席，王安祥表示，台灣民眾黨希望國防部要確實記取創未來反無人機系統失敗的教訓，妥善規畫因應的策略，針對無人機反制系統的缺失呼籲，國防部必須要做好一件事情，希望未來在做標案的時候，必須要建立重要履約的管制節點，為了要確保廠商能夠如期的驗收通過，希望能夠強化定期追蹤進度的機制，而且美國也在處理無人機的積極測試評比，公開競爭跟交貨進度的改善方案，希望我們可以參考美國的制度。

王安祥說，現在大家都非常的害怕，怕拆檢之後晶片發現中國製的字樣，這個問題其實非常嚴重，甚至大家也看到在媒體的報導裡面，很多廠商說台灣現在要完全非紅，可能現階段會有困難，所以基本上，賴清德總統也一直在強調而且公開的宣示，台灣現在已經站穩了非紅供應鏈的關鍵位置，現階段這樣的狀況，不知道台灣要用什麼樣的方法來達成想要達成的階段性任務，其實就美國來說，他們也在因應這個策略做改善，連美國都在積極的檢討，有非常多的中製零件在他們的無人機系統裡面，台灣應該要正視這樣子的內容，國防部如果都要來做拆解的動作，那我們在驗收的時候，需要編列多少預算額外去支應這些拆檢費用，對現在已經發生違約事件的無人機，要用什麼樣的機型來做替代，國防部每年採購接近40000台的無人機，這麼多的廠商都面臨所謂的非紅危機，那要怎麼樣來做才能夠滿足相關的規範。

洪毓祥表示，針對公共工程委員會在無人載具的採購指引最新的版本是今年2月的，今年9月公布遙控無人機採購的作業指引，跟2月的版本有很大的差異，其中最大的一個差異加了一條，機關如有特殊任務需求，經評估採購階段，國內尚無可滿足需求功能之無人機者，得簽請機關首長或其授權人員核准免除上開國產及非紅供應鏈及無人機停戰轉換的共通性的規格的適用，所以換句話講，2月的版本沒有這個，但9月迫於無奈，可能現階段某些部會在某一些無人機的用途，完全找不到這個所謂的國產完全非紅的的無人機。

洪毓祥說這個東西如果一開放，那就相當於只要機關首長核定簽準就可，會衍生出幾個風險，包括「國內無法滿足需求」的認定標準為何，是否具備客觀性能測試及市場調查；採購機關是否可能透過提高規格或設定特殊條件，排除原有國產廠商投標資格；以及首長核准豁免前，是否應有跨機關專業審查。洪毓祥也質疑，豁免非紅供應鏈要求後，是否仍須符合國安、資安及排除中港澳來源等限制。他提醒，若相關規範缺乏明確界線，可能讓不肖業者以國產化名義投標，實際上卻使用大量中國供應鏈零組件，甚至涉及飛控、軟體及晶片，造成採購制度漏洞。