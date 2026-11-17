國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲5架次共機逾越中線進入西南及東部空域，另有6艘共艦及2艘公務船，總計中共13機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時20分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲中共2架次無人機逾越中線，飛行空域經台灣西南空域，延伸至台灣東部空域。

國軍另於昨天上午8時45分至昨天下午2時10分，在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機，飛行空域亦延伸至台灣東部空域。國軍隨後於昨天下午3時30分至昨天下午5時30分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。