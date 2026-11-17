俄烏戰爭持續超過4年，外界關注台灣可從中獲得的啟示。烏克蘭智庫一份報告呼籲，台灣應在戰前就儲備數千艘無人艇，且需要龐大、分散且經過強化的基礎設施來存放；在台海突發情況中，無人艇主要的貢獻在於削弱共軍作戰節奏。

烏克蘭的獨立國防與安全智庫「瑟彭斯國際安全中心」（Serpens Center for International Security）近期發布「給台灣的黑海藍圖：烏克蘭不對稱海戰的啟示」（The Black Sea Blueprint for Taiwan: Ukraine’s NavalLessons in Asymmetric Warfare）報告，剖析烏克蘭作戰經驗如何能應用於中國可能對台灣發動的入侵行動。

「瑟彭斯國際安全中心」共同創辦人暨分析部門主管布恰茨基（Catarina Buchatskiy）等人今天出席華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense ofDemocracies）舉辦的座談，進行報告相關討論。布恰茨基表示，基於戰備庫存的考量，報告中把台灣所需的無人艇規模推算為5500艘。

她並指出，台灣本島上能存放無人艇的地方並不多，這份報告提出最重要建議之一，就是建立強化的地下儲存設施。

報告寫道，烏克蘭的海上作戰證明，可消耗的無人系統能對優勢海軍力量造成不成比例的代價。

報告主張，無人艇（USV）能透過善用獨特的環境特徵及中國人民解放軍在入侵時的弱點，為台灣防衛提供重大優勢。台灣海峽的巨浪與低能見度，雖然常被視為作戰限制，但面對中國先進的情監偵（ISR）與自動化艦艇防禦系統，這些條件反而可能提供以無人艇在不被察覺的情況下，接近目標的可行方式。

報告指出，台灣的生存取決於在遭封鎖孤立下，擴大生產規模並維持高強度攻擊節奏的能力，這需要在戰前就儲備數千艘無人艇，以隨時立即投入使用。

報告呼籲，這些無人艇不能只集中放在少數幾個地點儲存，而需要龐大、分散且經過強化的基礎設施，不僅要能抵禦敵軍的先制打擊，還要能快速取用。

報告寫道，在台海突發狀況中，無人艇主要的作戰貢獻，並非擊沉前線主力戰艦或阻止初期登陸，而是在於削弱共軍的作戰節奏。透過鎖定兩棲運輸艦、補給船、半固定式海上基礎設施及暴露在外的護航艦艇，無人艇能夠干擾敵軍的戰略部署順序、時間表與後勤支援。

報告指出，上述這些正是決定登陸部隊能否穩住陣腳，從脆弱的灘頭陣地轉化為可持續作戰的關鍵機制。