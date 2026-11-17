美國總統川普預計19日與中國國家主席習近平會晤，媒體報導美中會前磋商預防軍事意外的備忘錄。國防部長顧立雄今天表示，對媒體報導不予評論，中國對區域和平穩定的威脅始終存在，各方應深化合作，強化共同嚇阻的力量，國軍也會進行建軍備戰，強化自我防衛能力。

川普（Donald Trump）16日啟程訪問亞洲，預計19日與習近平舉行雙邊會談，這是兩人今年第3度會面。對此，有媒體報導，美中努力在會前達成軍事危機溝通與預防的備忘錄。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率各部會首長列席並備詢。顧立雄上午會前受訪表示，對於相關媒體報導，國防部不予評論，中國對區域和平穩定的威脅始終存在，各方都應該要深化合作，強化共同嚇阻的力量。

顧立雄表示，國軍也會進行建軍備戰，以強化自我防衛能力並確保國家安全，這就是國防部的立場。