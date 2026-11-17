美國總統川普與中國國家主席習近平預計本周會晤，傳出美中將在會前磋商一項預防軍事意外的備忘錄。國防部長顧立雄今天表示，對於相關媒體報導不予評論，然而中國的威脅始終存在，因此各方都應該深化合作，強化共同嚇阻的力量，國軍也會強化自我防衛能力。

APEC峰會本周將在中國大陸登場，南華早報引述消息人士報導，川普與習近平預計在深圳會晤，美中將在會前磋商一份預防軍事意外的備忘錄。

立法院會今天進行施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，對於相關媒體報導，國防部不予評論，中國對區域和平穩定的威脅始終存在，各方都應該進行深化合作，強化共同嚇阻的力量，國軍本身也會進行建軍備戰、強化自我防衛能力，確保國家安全，這就是我方清楚的立場。