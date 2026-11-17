美國140億美元對台軍售案進展持續受到關注，前美國在台協會處長酈英傑今天表示，他認為不會在今年年底前，但最後總是會通過，可能分批進行；對於台灣九合一選舉，酈英傑表示，美國與台灣兩大主要政黨都有互動，台灣完全有能力進行乾淨公平的選舉，期待看到結果。

前美國在台協會（AIT）處長、楊百翰大學（Brigham Young University）政治學系兼任教授酈英傑（Brent Christensen），今天在喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）「美國期中、台灣九合一選舉與政策方向」研討會後接受記者訪問。

對於即將在28日舉行的台灣九合一選舉，酈英傑指出，美國稱許台灣能夠進行完整的民主程序，台灣民主歷史不長，但經濟學人資訊社（EconomistIntelligence Unit）曾將台灣列為亞洲排名第一的民主政體，全球排第12，在美國之前。

他強調，美國與台灣兩大主要政黨都有互動，大家拭目以待，台灣完全有能力進行乾淨公平的選舉，期待看到結果。

美國期中選舉結束，總統川普（Donald Trump）本週前往馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會，及在深圳舉行的亞太經合會（APEC）領袖會議。酈英傑認為，川習可能會提及台灣，希望不是討論的主題。

至於白宮是否同意140億美元的對台軍售案，他指出，相信不會在今年年底前，但最後總是會通過，可能分批進行。把所有武器系統包裹成單一140億美元軍售案難度會較高，分成幾個個別通知比較容易，可能性更高。

對於台灣高層選後能否前往或過境美國，酈英傑強調，核准正副總統過境是（美國的）長期傳統，希望近期內能夠獲同意。