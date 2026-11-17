聽新聞
0:00 / 0:00

美中磋商軍事備忘錄 學者：留意美方是否「指導」國軍行動

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
8月國軍漢光演習，陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。 聯合報系資料照
8月國軍漢光演習，陸戰隊出動M109特種作戰突擊艇於海面進行快速應變與灘岸巡邏。 聯合報系資料照

對於華府與北京可能簽訂預防軍事意外的備忘錄，學者認為，此舉對台灣未必是壞事，但我方必須視為大事，運用所有手段，盡量獲得正確資訊；因為，兩大強國雖然不可能真正「共管台海」，但美方是否會因此對國軍在台灣周邊的軍事行動進行若有似無的限制或「指導」，藉以降低區域緊張，值得關注。

淡江大學戰研所副教授黃介正說，以美國總統川普中共領導人習近平的領導風格，雙方一些「要不要」與「讓不讓」的爭點，恐怕還是要等到兩人拍板，外界很難預測；但對我方而言，必須要將之視為「大事」，盡可能獲得真確資訊，只要不傷害台灣安全利益，有助於延續台海和平穩定，台灣可以不要過快、過度反應。

政大外交系教授黃奎博說，美國與大陸商談進一步的危機處理和軍事信心建立相關的備忘錄，最可能的範圍是台灣周邊與南海，這兩片海空域是雙方軍事接近最頻繁的地方，若簽訂新的備忘錄，可顯示雙方政府在管控軍事緊張的共同意願與合作，基本上對彼此是正向消息；儘管北京與華府不可能「共管台海」，但美方是否因此對國軍行動進行若有似無的限制或「指導，藉以降低區域緊張，事關我國防自主及國家主體性，不得不防。

中華戰略學會資深研究員張競指出，關鍵在美中雙方誠心面對具體落實執行。相較之下，海峽兩岸雙方機艦本就毫無交集，為降低意外風險，國軍僅能仰賴自我約束與保持距離避免誤啟衝突；但國安高層為考量內部政治，三不五時要求國軍公布「鎖定共機」一類影像，做法顯然有檢討空間。

美方 國軍 中共 台海 軍事 習近平 川普 川習 台灣 華府

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

防台海擦槍走火？美中研擬軍事危機協議 傳1原因進展緩慢

美國期中選舉觀測／民主黨掌國會劍指輝達 川普對中政策難轉彎

中美俄峰會將登場！學者：大國爭霸比大國共治更現實

美國期中選舉觀測／陸學者憂美中穩定框架鬆動 先求落實既有共識

相關新聞

美中磋商軍事備忘錄 學者：留意美方是否「指導」國軍行動

對於華府與北京可能簽訂預防軍事意外的備忘錄，學者認為，此舉對台灣未必是壞事，但我方必須視為大事，運用所有手段，盡量獲得正確資訊；因為，兩大強國雖然不可能真正「共管台海」，但美方是否會因此對國軍在台灣周邊的軍事行動進行若有似無的限制或「指導」，藉以降低區域緊張，值得關注。

防台海擦槍走火…美中磋商軍事備忘錄 建立快速溝通機制

南華早報十五日引述消息人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計十九日在深圳會晤，會前美中磋商一項預防軍事意外的備忘錄，但美國內部對協議應涵蓋哪些範圍仍分歧，談判進展緩慢。

無人機訓測評鑑 升級至夜間接戰

陸軍將於本月廿四至廿七日舉行今年第二度「無人機訓測評鑑」，測驗項目升級至「夜間接戰」與「雙機協同打擊」等高難度戰術課目。官員透露，陸軍司令呂坤修在先前軍務會報定調，評鑑將朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」與「夜間攻擊」等方向邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。