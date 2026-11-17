美中磋商軍事備忘錄 學者：留意美方是否「指導」國軍行動

對於華府與北京可能簽訂預防軍事意外的備忘錄，學者認為，此舉對台灣未必是壞事，但我方必須視為大事，運用所有手段，盡量獲得正確資訊；因為，兩大強國雖然不可能真正「共管台海」，但美方是否會因此對國軍在台灣周邊的軍事行動進行若有似無的限制或「指導」，藉以降低區域緊張，值得關注。

淡江大學戰研所副教授黃介正說，以美國總統川普與中共領導人習近平的領導風格，雙方一些「要不要」與「讓不讓」的爭點，恐怕還是要等到兩人拍板，外界很難預測；但對我方而言，必須要將之視為「大事」，盡可能獲得真確資訊，只要不傷害台灣安全利益，有助於延續台海和平穩定，台灣可以不要過快、過度反應。

政大外交系教授黃奎博說，美國與大陸商談進一步的危機處理和軍事信心建立相關的備忘錄，最可能的範圍是台灣周邊與南海，這兩片海空域是雙方軍事接近最頻繁的地方，若簽訂新的備忘錄，可顯示雙方政府在管控軍事緊張的共同意願與合作，基本上對彼此是正向消息；儘管北京與華府不可能「共管台海」，但美方是否因此對國軍行動進行若有似無的限制或「指導，藉以降低區域緊張，事關我國防自主及國家主體性，不得不防。

中華戰略學會資深研究員張競指出，關鍵在美中雙方誠心面對具體落實執行。相較之下，海峽兩岸雙方機艦本就毫無交集，為降低意外風險，國軍僅能仰賴自我約束與保持距離避免誤啟衝突；但國安高層為考量內部政治，三不五時要求國軍公布「鎖定共機」一類影像，做法顯然有檢討空間。