防台海擦槍走火…美中磋商軍事備忘錄 建立快速溝通機制

南華早報十五日引述消息人士報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計十九日在深圳會晤，會前美中磋商一項預防軍事意外的備忘錄，但美國內部對協議應涵蓋哪些範圍仍分歧，談判進展緩慢。

分析人士指出，美中現行工作小組層級偏低，只能處理軍機、軍艦近距離接觸等突發狀況，若涉核武，或台海、南海及朝鮮半島局勢升高等重大危機，現有機制難以應對。

亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會十八日至十九日在大陸深圳舉行，川普與習近平將場邊會晤。習近平九月赴華府國是訪問後，中方首度提及這份有關軍事危機溝通與預防的備忘錄。

三名消息人士指出，國防部、白宮與國務院對備忘錄適用範圍似有不同看法。其中一人說，北京有意敲定備忘錄，但美方內部對於與中方合作應推進到何種程度，仍有分歧。雙方目前仍在磋商，試圖縮小分歧。

近幾個月來，美中軍事交流出現改善跡象，雙方在多個層級維持定期對話。美中國防官員十一月二日至三日在華府召開「危機溝通與預防工作小組」會議。五角大廈表示，雙方同意推動務實的溝通措施，有助降低風險，並討論增設聯繫管道，以便危機發生時迅速有效溝通。

當時出席會議官員包括美國國防部主管中國、台灣及蒙古事務的首席主任卡拉斯，及解放軍國際軍事合作辦公室美洲大洋洲局副局長王瑋。大陸國防部證實，這是工作小組第四次會議，就避免誤解與誤判交換意見。

美中相隔二年恢復司令層級會談，負責台海及東海方向的解放軍東部戰區司令員楊志斌上將，九月在加拿大與太平洋美軍司令帕帕羅上將會面。

剛卸任的美中關係全國委員會前會長歐倫斯十一月稍早提到，美國國防部長赫塞斯與帕帕羅可能近期訪中。目前仍不清楚共和黨期中選舉失利是否會影響兩人訪中計畫。若帕帕羅成行，將是二○一五年以來首位訪問大陸的太平洋美軍司令。

美聯社指出，共和黨期中選舉慘敗，川普國內政治地位被削弱，本周出訪亞洲有助扭轉局勢。不過，一名亞洲外交官對Politico新聞網站說，亞洲國家領袖可能覺得與美國關係依然重要，只是不再對川普言聽計從。