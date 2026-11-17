無人機訓測評鑑 升級至夜間接戰

陸軍將於本月廿四至廿七日舉行今年第二度「無人機訓測評鑑」，測驗項目升級至「夜間接戰」與「雙機協同打擊」等高難度戰術課目。官員透露，陸軍司令呂坤修在先前軍務會報定調，評鑑將朝「偵攻一體」、「視距外攻擊」與「夜間攻擊」等方向邁進。

目前陸軍各作戰區與金馬外島，都已成立無人機大隊或無人機隊。今年四月十日，將位於台南白河的無人機訓練中心，升格為兵監位階的「無人系統訓練指揮部」，當月廿九、卅日舉行首度全軍評鑑。當時主要考驗飛操手操作沉浸式（ＦＰＶ）與投彈式無人機，進行穿越狹窄障礙與定點投彈等基礎戰技，由五八砲指部與馬防部分獲甲、乙組冠軍。

依據先前軍方公布，ＦＰＶ與投彈式無人機，均屬第一量級（最大起飛重量廿磅）的國產小型四軸無人機。第二量級（廿一到五十五磅）市場，最有斬獲的是美商安都里爾（Anduril）的Altius 600/700系列。國軍採購二九一架，已於今年完成交貨。