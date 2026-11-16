陸軍無人機評鑑貼近真實戰場 納夜間接戰、雙機協同打擊高難度課目

陸軍無人系統訓練指揮度將於本月24日到27日舉行今年第二度「無人機訓測評鑑」，為求貼近真實戰場環境，評鑑從原先的2天加倍為4天，測驗項目除測試飛手的操作能力，並升級為戰術運用，包括「夜間接戰」與「雙機協同打擊」等高難度課目。

陸軍於今年4月10日，將無人機訓練中心訓練單位升格為具備兵監位階的「無人系統訓練指揮部」，4月29日、30日就舉行第一次全軍評鑑。當時主要考驗飛操手操作沉浸式（FPV）與投彈式無人機，進行穿越狹窄障礙與定點投彈等基礎戰技，最終由58砲指部與馬防部分別抱走甲、乙組冠軍。

軍方內部專家指出，由於無人載具相對便宜，更新迭代速度快，面對國內外都有大量產品問世，建議我方採取類似烏克蘭的作法，將採購權下放到使用單位，中央機關負責審核各廠牌型號的性能，制訂出可以運用的裝備清單，讓使用單位自行在清單內選擇。透過實際運用與競爭，引導廠商以最快速度改善設計瑕疵，提升系統的功能與效率。

依據先前軍方邀請媒體採訪時公布的資訊，FPV與投彈式無人機，量級都屬於第一類（最大起飛重量低於20磅），均屬國產的小型四軸無人機。此外還有俗稱遊蕩彈藥的美國AeroVironment公司彈簧刀300，除了拜登政府時代軍援少量，我方後續也編列預算採購。中科院的勁蜂一型，大小與功能與彈簧刀300類似，目前海軍陸戰隊已經引進。

至於第二量級是指最大起飛重量21到55磅，屬於車載發射。目前國軍已經引進者，包括美商Anduril的Altius 600/700系列。與川普政府關係密切的Anduril，堪稱近年我國採購軍用無人系統的大贏家。其中在年度預算的「獵鴞專案」中，國軍採購291架Altius-600M，已於今年完成交貨。

後續在特別預算中，又購買478架Altius-600ISR，以及1554架Altus-700M。至於AeroVironment的彈簧刀600，曾在拜登時代軍援提供，日前國軍也曾對外展示，但目前並無採購。中科院也推出勁蜂二型，同樣未接到訂單，目前正拓展外銷中。

軍方透露，在先前軍務會報中，陸軍司令呂坤修定調，無人機評鑑將朝向「偵攻一體」、「視距外攻擊」與「夜間攻擊」等方向邁進，今年度第二次評鑑課目做出相應調整，未來也會研究是否將無人機採購權下放給有實操無人機的第一線部隊。

彈簧刀 300型攻擊無人機，是由步兵訓練指揮部建案。聯合報系資料照片

陸戰隊展示中科院勁蜂一型攻擊無人機。聯合報系資料照片

國軍去年12月18日在濁水溪周邊實施首次Altius-600M實彈射擊，並發布命中目標畫面。圖／軍聞社