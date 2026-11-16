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中共14機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北16日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機4架次逾越中線進入中部、西南及東部空域，另有7艘共艦及3艘公務船，總計中共14機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午9時30分至昨天下午4時55分，在台灣海峽空域偵獲中共1架無人機逾越中線；國軍另於昨天上午10時20分至昨天上午11時5分，在台灣南部空域偵獲中共1架直升機。

國軍於昨天上午7時20分至昨天上午8時50分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機，隨後於昨天中午12時5分至昨天下午3時10分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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