安全單位示警：中國粉專藉將領故事蒐集國軍臉書帳號

臉書粉專「夢回華夏」近期密集刊登國軍現退役將領故事，吸引軍職背景人士按讚、留言。安全單位調查發現，粉專管理人員全數位於香港，研判可能藉此蒐集國軍人脈，作為後續接觸、滲透入口。

「夢回華夏」粉絲專頁，原以蔣家軼事及民國政治人物為主要內容，近期卻突然密集刊登現役、退役國軍將領介紹及溫馨故事，引起多名退役將領警覺。

安全單位調查發現，粉專管理人員全數位於香港，經營態樣符合境外內容農場「無邊界」集團特徵，研判可能藉由吸引軍職背景人士按讚、留言，蒐集帳號及人際網絡，作為後續接觸、滲透的入口。

安全單位指出，「夢回華夏」粉專於2023年成立，當時名稱為「烏鴉君的急救職場」，2025年更名為「夢回華夏」。今年9月起，粉專開始密集發文，至今已發布超過300篇貼文，內容集中於蔣家生活軼事、民國政治人物秘聞及抗戰將領故事；11月初起，則轉而介紹陳邦治、葉國輝、張慶翔、楊基榮、萬先坤等現役或退役將領，以及潛艦、傘兵與女性軍官等相關題材。

安全單位分析，這些貼文的敘事手法相當一致，多以將官樸實、盡責的正面形象為主軸，搭配懷舊、勵志及感人故事，吸引現役與退役軍人按讚、留言互動，其中不乏昔日部屬及軍眷。

不過，部分貼文未經當事人同意即刊登，配圖也被發現有使用人工智慧（AI）生成的情形。其中一篇介紹女性軍官的貼文，就有自稱是當事人長官的網友留言指出，照片並非當事人本人，要求粉專查證並取得本人同意後再公開。部分當事人對粉專的操作方式產生警覺，並向相關單位反映。

安全單位研析，粉專的經營模式與境外內容農場「無邊界」集團的操作特徵相符。旅美學者王宏恩今年3月曾撰文指出，無邊界集團與中國宣傳部門關係密切，旗下經營大量親子教育、影視明星及老人保健等非政治性粉專，平時透過不同主題吸引特定受眾，並藉由粉專間相互導流增加觸及；當特定粉專被用於執行特定任務時，則可能轉而集中發布指定內容。

安全單位比對發現，「夢回華夏」近兩個多月發布近300篇貼文，沒有附上外部連結，粉專頁面也僅留下Messenger聯絡方式，未設置網站欄位。這種不以外部連結導流，而是透過內容及社群演算法接觸特定受眾的模式，與前述研究所描述的操作特徵相符。

安全單位進一步觀察，粉專確實吸引不少具有軍職背景的臉書帳號互動。以介紹萬先坤的貼文為例，按讚數約1.2萬，留言者多為退役軍職人員，有人自稱曾擔任將官駕駛、連長或舊部屬，也有人表示是當年的同梯同學，甚至在留言中透露自己過去所屬的部隊番號。

安全單位提醒，這類粉專可能以介紹國軍人物、分享軍旅故事為包裝，吸引現役及退役軍人留下互動紀錄。使用者按讚或留言時，公開帳號及個人資訊可能成為分析對象，透過貼文內容、留言及帳號間的互動關係，進一步掌握軍職背景、人際網絡及過往部隊關係，甚至據以篩選接觸對象。

安全單位指出，退役軍人一直是中共統戰及情蒐工作的關注對象，近年部分共諜案件也涉及透過退役人員的人際關係接觸、吸收。呼籲現役及退役軍人提高警覺，面對來路不明、突然大量介紹國軍將領及軍旅人物的粉專，應避免隨意按讚、留言或提供個人及軍職資訊，如發現可疑情形，應向相關單位反映。