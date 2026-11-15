快訊

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

78歲婦探病竟救了自己！突全身奇癢、水瀉 險因嚴重過敏反應休克

聽新聞
0:00 / 0:00

安全單位示警：中國粉專藉將領故事蒐集國軍臉書帳號

中央社／ 台北15日電

臉書粉專「夢回華夏」近期密集刊登國軍現退役將領故事，吸引軍職背景人士按讚、留言。安全單位調查發現，粉專管理人員全數位於香港，研判可能藉此蒐集國軍人脈，作為後續接觸、滲透入口。

「夢回華夏」粉絲專頁，原以蔣家軼事及民國政治人物為主要內容，近期卻突然密集刊登現役、退役國軍將領介紹及溫馨故事，引起多名退役將領警覺。

安全單位調查發現，粉專管理人員全數位於香港，經營態樣符合境外內容農場「無邊界」集團特徵，研判可能藉由吸引軍職背景人士按讚、留言，蒐集帳號及人際網絡，作為後續接觸、滲透的入口。

安全單位指出，「夢回華夏」粉專於2023年成立，當時名稱為「烏鴉君的急救職場」，2025年更名為「夢回華夏」。今年9月起，粉專開始密集發文，至今已發布超過300篇貼文，內容集中於蔣家生活軼事、民國政治人物秘聞及抗戰將領故事；11月初起，則轉而介紹陳邦治、葉國輝、張慶翔、楊基榮、萬先坤等現役或退役將領，以及潛艦、傘兵與女性軍官等相關題材。

安全單位分析，這些貼文的敘事手法相當一致，多以將官樸實、盡責的正面形象為主軸，搭配懷舊、勵志及感人故事，吸引現役與退役軍人按讚、留言互動，其中不乏昔日部屬及軍眷。

不過，部分貼文未經當事人同意即刊登，配圖也被發現有使用人工智慧（AI）生成的情形。其中一篇介紹女性軍官的貼文，就有自稱是當事人長官的網友留言指出，照片並非當事人本人，要求粉專查證並取得本人同意後再公開。部分當事人對粉專的操作方式產生警覺，並向相關單位反映。

安全單位研析，粉專的經營模式與境外內容農場「無邊界」集團的操作特徵相符。旅美學者王宏恩今年3月曾撰文指出，無邊界集團與中國宣傳部門關係密切，旗下經營大量親子教育、影視明星及老人保健等非政治性粉專，平時透過不同主題吸引特定受眾，並藉由粉專間相互導流增加觸及；當特定粉專被用於執行特定任務時，則可能轉而集中發布指定內容。

安全單位比對發現，「夢回華夏」近兩個多月發布近300篇貼文，沒有附上外部連結，粉專頁面也僅留下Messenger聯絡方式，未設置網站欄位。這種不以外部連結導流，而是透過內容及社群演算法接觸特定受眾的模式，與前述研究所描述的操作特徵相符。

安全單位進一步觀察，粉專確實吸引不少具有軍職背景的臉書帳號互動。以介紹萬先坤的貼文為例，按讚數約1.2萬，留言者多為退役軍職人員，有人自稱曾擔任將官駕駛、連長或舊部屬，也有人表示是當年的同梯同學，甚至在留言中透露自己過去所屬的部隊番號。

安全單位提醒，這類粉專可能以介紹國軍人物、分享軍旅故事為包裝，吸引現役及退役軍人留下互動紀錄。使用者按讚或留言時，公開帳號及個人資訊可能成為分析對象，透過貼文內容、留言及帳號間的互動關係，進一步掌握軍職背景、人際網絡及過往部隊關係，甚至據以篩選接觸對象。

安全單位指出，退役軍人一直是中共統戰及情蒐工作的關注對象，近年部分共諜案件也涉及透過退役人員的人際關係接觸、吸收。呼籲現役及退役軍人提高警覺，面對來路不明、突然大量介紹國軍將領及軍旅人物的粉專，應避免隨意按讚、留言或提供個人及軍職資訊，如發現可疑情形，應向相關單位反映。

國軍 故事 華夏 中國

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳捲入中國間諜疑雲 知情人士：北京已開始切割官方角色

8萬元不投資0050拿去買課！實戰課還沒上就遭拒退費 掀兩派論戰

黃仁勳捲婚外情風波！輝達啟動調查 網憂CEO地位不保

捷克籍歐洲議員頻遭中國施壓 批北京恐嚇、強調不退讓

相關新聞

影／蘇巧慧斷牙補起來了 見支持者直呼「整叢好好」、「美嗎」

民進黨新北市長候選人蘇巧慧昨晚造勢晚會演唱「粉紅超跑」時意外撞斷半根牙齒，引發外界關心。蘇巧慧今天上午照常前往車隊掃街，一見到支持者秀出昨晚補好的牙齒直呼「美嗎？」、「整叢好好」。她受訪表示，感謝牙醫師神乎其技，一天就完成修補，現在已完全看不出來，還笑稱經過兩位總統關心加持，牙齒補得非常漂亮。她也藉此分享換牙經驗，鼓勵小朋友不必害羞，並再次宣傳長輩補助假牙政策。

被酸走音忘詞…與太太石舫亘合唱告白氣球 蔣萬安笑回：就是一個誠意

年底選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將在士北舉辦洋流號大車掃，台北市長蔣萬安今早則回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷。

沈伯洋引「火影忍者」名言出包 楊智伃批：要蹭先做好事實查核

台北市長選舉第一場公辦政見會昨天登場，民進黨候選人沈伯洋引動漫「火影忍者」台詞結語，卻將應是初代火影千手柱間講的誤稱是主角漩渦鳴人說的 。國民黨前發言人楊智伃批評沈伯洋又亂蹭，「要蹭，可不可以先做好事實查核？」

李四川蘇巧慧政見會直球對決成 鮮明對比 韋淳祐：這就是差異

新北市長選舉公辦電視政見發表會日前落幕，國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，社群上很多好友出來為李四川點讚，其實他只是誠懇把話說清楚，他的每一句都是40年市政經驗的筆記。民進黨候選人蘇巧慧卻只能挑著李四川一時記錯307公車；對任何家族與個人爭議，卻從來不下車，「這就是差異」。

選前2周高雄左楠議員候選人遭爆劈腿 發聲明致歉：感情處理不周全

選舉進入倒數2周，接棒無黨籍市議員父親陳善慧參選高雄市左楠區議員的陳冠宇，遭爆劈腿，女方在網路貼文指和陳冠宇交往4年，被瞞2年直到選前才知，陳要求她高抬貴手，讓她心都碎了；陳冠宇昨晚發聲明致歉，強調主觀認為雙方已分手，溝通及處理不周全，願承擔應有責任，向對方表達誠摯歉意。

姊弟情深！「蔣二姊」蔣蕙筠罕見露面拉票展現親和力 蔣萬安這樣回應

年底選戰倒數13天，鮮少露面的台北市長蔣萬安二姐蔣蕙筠昨出席台北市好人好事運動協會活動，會後逐桌向會員敬酒致意，不忘親自替弟弟拉票。蔣萬安今被問及是否二姐也相當關心年底選情，蔣說，「家人一直都很關心，也都給我很多的支持。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。