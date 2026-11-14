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川習會前 美學者籲先批准小規模對台軍售

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓13日專電

美國總統川普預計19日將和中國國家主席習近平舉行今年第3度的雙邊會，140億美元對台軍售案進展持續受到關注。美學者撰文表示，繼續拖延將強化北京能影響美國對台軍售的信念，呼籲川普政府立即先向美國國會通知一批小規模對台軍售。

川普（Donald Trump）預計下週訪問中國，出席在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並再度與習近平會晤。繼川習5月北京峰會、9月華府峰會後，這將是兩人今年第3度會面，習近平也預計在12月赴美國佛羅里達州參加川普主持的20國集團（G20）峰會。

川習今年頻頻會面之際，外界關注尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案進展。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等人近日共同撰文表示，中國將擱置這項軍售案解讀為自己就美國對台軍售的時間點擁有發言權的證據。

文章指出，擱置的時間越長，一旦解除時，北京的不滿就會越強烈。對台灣而言，延宕這項軍售不僅拖延國防建設，還加深了台灣對國防支出的政治內鬥；對美國的印太盟友來說，這也引發了對華府區域承諾的疑慮，削弱美國在全球的可信度。

為防止這些挑戰進一步惡化，文章呼籲，美國政府應迅速推進通知國會程序，首先應啟動一項通知，為向國會通報一批小規模軍售鋪路。

文章建議，美國政府應優先處理最迫切需要排入生產線的項目，啟動「銷售—撥款—簽約」流程，為台灣確保生產線排程。首批訂單的金額可以僅是140億美元總額的一部分，降低中國以此為藉口做出強烈反應的可能性。

另外，文章也建議，華府應在收到台灣軍購請求時逐案處理，而非將其綁成大型的定期包裹式軍售案；透過國會恢復常態與透明度，美國國會議員可透過監督機制與國防授權法案（NDAA）等，敦促行政部門發出正式軍售通知，並要求公開追蹤軍售積壓進度，使延遲武器交付被視為一種代價。

目前尚待美國聯邦眾議院通過的「豪豬法案」（PORCUPINE Act）即是一項例子，能加速美國對台軍售流程。

在川普即將再度會晤習近平之際，文章呼籲，川普政府應抵制北京企圖利用美中近期達成的「建設性戰略穩定」架構，來影響甚至否決美國對台軍售時機的舉動。

文章指出，繼續對台軍售可能會招致中國報復，但北京維護美中貿易休戰的自身利益，以及其對美國2025年12月對台軍售案的反應都顯示，中方的反應將是有限且暫時的。然而，繼續擱置對台軍售則會損害美國及其夥伴的戰略利益。

川普2.0上一次宣布對台軍售是在去年12月，批准價值110億美元的軍售案。

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