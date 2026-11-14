中共21機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國民黨近日連續猛攻民進黨台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，爆料謝過去因行賄被判刑、承接公家標案違反利益衝突法遭罰鍰等事情。何今天表示，平常心看待，用正向態度面對，但也很遺憾對手以抹黑作為選戰策略，市民期待的是政策與市政願景交流。

2026-11-14 10:56