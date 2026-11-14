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中共21機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北14日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機10架次，其中4架次逾越中線進入中部、西南及東部空域，以及8艘共艦及3艘公務船，總計中共21機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時40分至昨天下午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機、無人機及直升機，其中1架逾越中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天上午11時10分，在台灣西南空域偵獲中共1架輔戰機；國軍另於昨天上午11時55分至昨天下午5時50分，在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國軍 監控

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