APEC舉辦前夕 中共在台周邊進行無聲演習？國安人士揭背後3目的

美國智庫揭露，中國近期在西太平洋與台灣周邊進行一場大型、未預告的「無聲演習」。國安人士表示，面對APEC舉辦前夕，中國意圖透過無聲演習降低外交摩擦，並在台灣九合一選舉前操作「兵兇戰危氣氛」，恐嚇台灣人進行認知作戰。

戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）日前共同撰發「中國與台灣情勢更新」（The China &Taiwan Update）報告指出，中國可能在進行一場大型、未預告的軍演，模擬包圍並孤立台灣；至11月初，共有超過100艘解放軍海軍與中國海警船艦在西太平洋集結活動，並從事諸如「反介入/區域拒止」（A2/AD）演練。

國安人士分析，這場不掛演訓代號的軍事活動，可從3方面解讀，首先是在亞太經濟合作會議（APEC）與台灣九合一選舉前施壓的雙重算計，若在APEC前高調宣布對台軍演，勢必引發國際社會強烈反彈，破壞峰會的主場外交氛圍，因此採取「無聲」模式，能在維持軍事威懾的同時保留外交迴旋空間。

至於選前施壓，國安人士指出，北京希望透過軍事威脅的氣氛，操作所謂「兵兇戰危氣氛」恐嚇台灣人，一方面又要避免高調軍演激起台灣人反感，不宣布軍演本身就是一種認知戰，並配合台灣內部「戰爭論」的操作，削弱台灣人自我防衛信心。

其次是中國透過圍台劇本包裝對「第一島鏈全島鏈的軍事壓制企圖」。國安人士分析，從實際的部署和演練科目來看，這次的「劇本式圍台演練」，實際反映了北京對整個第一島鏈系統性的戰區級兵力投射與軍事壓制的真實企圖。

國安人士指出，這次中國出動的兵力，已超過中國去年底對台軍演的規模，並協調北部、東部與南部戰區的海軍兵力，這樣的動員已經遠超過中國自身國土防衛的必要，也顯示中國將各區域的艦隊，整合為單一的遠海作戰任務，在西太平洋的聯合作戰環境實戰化驗證。

國安人士表示，俄羅斯太平洋艦隊10月28日從鄂霍次克海試射「狼牙棒」（Bulava）潛射洲際彈道飛彈，橫跨歐亞大陸命中俄國西北方靶場，中國在數天後也試射潛射洲際彈道飛彈，顯示中俄雙方正透過協作，利用跨戰區、長距離的兵力與火力投射，向美國及其盟友展示打破地理封鎖、在廣袤印太戰區進行戰略反制的能力。

國安官員指出，第3，此為中共領導人習近平開始進行軍中大清洗後，首次的軍委會層級全軍戰略演習，因為中共清洗解放軍高層後，軍委會層級的全軍戰略演習去年一度停擺，這是第一次重新啟動。