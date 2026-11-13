影／先進C5ISR系統在台首曝光 跨軍種整合仍待解

有外商近日在台展示新銳指管系統與無線電通訊裝備，除了展示能以同一套無線電裝備兼顧通訊與反無人機電子干擾的技術，也首度在台展示現役的先進C5ISR系統。

這套C5ISR系統收納於國造軍規集裝箱內，可依不同需求使用市電、載具發電機或外接發電機供電。相較過去以語音與有限數據傳輸為主的系統，新一代系統提升高速影像傳輸能力，能整合戰場上高低空無人機、地面偵蒐設施，以及今年漢光演習驗證的單兵即時影像回傳等不同來源資訊，並提供從指揮所至第一線單兵所需的戰場資訊，降低不同指揮層級間的資訊落差。

此外，現場也展示結合AI技術的反無人機軟殺系統，透過高速且持續性的無線電頻譜掃描，分析敵方無人機使用的通訊訊號，並針對跳頻通訊進行電子干擾。這套系統可利用既有戰術無線電執行反無人機任務，同時維持我方語音與數據通訊能力。

不過，近年國防政策強調國造與合作生產，外商展示的先進技術雖令人印象深刻，但能否與國軍既有指管系統整合，以及未來有多少技術與裝備能獲得軍方採用，仍須視各軍種實際作戰需求與國防自主政策而定。