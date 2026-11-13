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馬車、貢多拉船炒熱氣氛 陸軍集團婚禮首度移師陸官黃埔湖畔舉辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供

陸軍司令部日前於陸軍官校舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，以「陸軍—可以勇敢～也可以浪漫」為主軸，由司令呂坤修上將為111對新人福證，陸軍今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。

陸軍今年首度將聯合婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，呂坤修帶領新人沿湖畔步入會場，在親友見證下交換信物、宣讀結婚誓詞，共同分享新婚喜悅。

他以自身30多年的婚姻經驗，勉勵新人珍惜彼此，並分享三項經營婚姻的原則：不要凡事講道理，家庭相處重在情感與體諒；不比較也不計較，以「互相」取代「公平」；不說賭氣的話，謹記「重話輕說、急話慢說、狠話不說」，用溝通守護感情。他也以閩南語「牽手」勉勵新人，既然牽起彼此的手，就要越牽越緊，攜手走過人生每個階段。

呂坤修並以「勇敢，是面對責任時的堅定；浪漫，是懂得珍惜身邊的人，並且用一生實踐承諾」，祝福所有新人。

除了證婚儀式外，活動也安排特色貢多拉船、幸福馬車、湖上及湖畔音樂晚會與浪漫煙火，並加碼抽獎活動，由長期支持勞軍的民間企業提供日本來回雙人機票作為獎項，將婚禮派對氣氛推向最高潮，為111對新人留下難忘的回憶。

陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供

陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供

陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供
陸軍司令部舉辦115年志願役官兵聯合婚禮，今年首度婚禮移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，並結合馬車、貢多拉船，將婚禮氣氛推向最高潮。圖／陸軍司令部提供

婚禮 陸軍 呂坤修

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