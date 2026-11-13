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陸軍集團結婚首創湖畔婚禮派對 111對新人環湖漫步
陸軍司令部日前於陸軍官校舉辦2026年志願役官兵聯合婚禮。司令部從高雄愛河吊掛來安排貢多拉船，放到校內黃埔湖供新人搭乘，111對新人環湖漫步，還有馬車可共乘，開創軍中集團結婚的新意境。
陸軍集團結婚今年首度移師陸軍官校黃埔湖畔舉行，以「陸軍—可以勇敢～也可以浪漫」為號召，由司令呂坤修上將為111對新人福證，透過證婚典禮及湖畔婚禮派對，讓新人在親友祝福下，攜手展開人生新篇章。
呂坤修夫人李香蘭也出席儀式，李出身屏東潮州，早在呂坤修在當地333旅任上尉連長就結識。兩人相知相惜30多年。
呂坤修特別以自身的婚姻經驗，勉勵新人珍惜彼此，並分享三項經營婚姻的原則：不要凡事講道理，家庭相處重在情感與體諒；不比較也不計較，以「互相」取代「公平」；不說賭氣的話，謹記「重話輕說、急話慢說、狠話不說」，用溝通守護感情。他也以閩南語「牽手」勉勵新人，既然牽起彼此的手，就要越牽越緊，攜手走過人生每個階段。
呂坤修表示，軍人因任務需要，有時無法在重要節日陪伴家人，軍眷也必須承擔更多家庭責任，這份理解與支持格外珍貴。正因有家人在背後扶持，官兵才能安心投入戰備訓練，堅守保家衛國的崗位。
除證婚儀式外，活動也安排特色貢多拉船、幸福馬車、湖上及湖畔音樂晚會與浪漫煙火，並加碼抽獎活動。長期支持陸軍的民間企業更透過勞軍方式，提供日本來回雙人機票作為獎項。
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