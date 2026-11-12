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軍工「隱形冠軍」龍德造船布局無人艇「黑鯨」首度測試備受關注

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龍德造船公司與英國開發商研發水下無人載具，酷炫外型的「黑鯨」無人艇長約9公尺，昨天首度在蘇澳進行測試，若測試成功，將對台灣防衛能力再添新利器。圖／軍事迷李忠衛提供
龍德造船公司與英國開發商研發水下無人載具，酷炫外型的「黑鯨」無人艇長約9公尺，昨天首度在蘇澳進行測試，若測試成功，將對台灣防衛能力再添新利器。圖／軍事迷李忠衛提供

宜蘭「「隱形冠軍軍工產業以龍德造船公司最具代表，龍德與英國2家開發商研發新款的水下無人載具，名為「黑鯨」無人艇長約9公尺，這艘大型無人載具昨天首度在蘇澳進行功能測試，由於「黑鯨」具情報監測、水雷反制等水下作戰能力，若能測試成功，將對台灣防衛能力再添新利器。

龍德造船公司承接政府的國艦國造案，近年來積極布局無人艇（USV）研發，在不對稱作戰所需的無人水面載具方面，承接中科院「快奇專案」無人船已於2025年8月完成作戰測評，「黑潮無人船」系統已測試完成並交船，接下來針對水下載具展開跨國合作研發。

2024年龍德造船與國家中山科學研究院聯手打造「慧龍」無人水下載具，這次跟英國2家開發商跨國研發新款載具，以酷炫外型命名為「黑鯨」長度約9公尺。黑鯨去年首度在台北國際航太暨國防工業展展出，吸引少軍事迷，昨天首度出現在蘇澳海港展開測試，過程相當低調。

水下無人艇在烏俄戰爭期間曾派上用場，烏克蘭海軍藉由無人船艇成功攻擊俄羅斯潛艦，讓人見識其奇襲威力；龍德造船的「黑鯨」具自主導航能力，可配置不同裝備執行多項任務，包括情報監測、反潛作戰、水雷反制、水下作戰能力等，守護台灣海域安全再添利器。

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