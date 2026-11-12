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四作戰區完成工兵橋梁爆破 陸軍：達參數蒐整目標 明年起不再個別爆破

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供
陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供

陸軍第四作戰區今天配合台南白河區頭前溪橋改建工程，在當地執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀，完成今年第四次橋梁實爆訓練。軍方強調，透過實兵、實地及實裝操作，驗證橋梁爆破作業程序，從實務累積提升工兵戰力。

陸軍司令呂坤修日前巡視中部52工兵群，曾表示工兵部隊今年橋梁爆破訓練，是實戰化訓練的非常好例證。走出理論的框架，用實際操作驗證，就是實戰化的具體實踐。他表示，今年在各作戰區的努力推動下，已逐次累積相關參數與經驗，期勉各級幹部以此為基礎，將所獲參數轉化為工兵部隊戰術運用與滿足作戰需求之重要依據。此外，考量各作戰區均已完成橋梁爆破各項參數蒐整，達成階段性目標，明年起將調整訓練規劃，不再個別執行橋梁爆破。

第四作戰區指出，頭前溪橋是台南市白河區馬稠後里及韶豐里重要聯絡橋梁，去年7月間受西南氣流引進豪雨影響，因溪水溢流及淹水而封閉，後續納入重建規劃。第四作戰區配合地方公共建設需求，將既有橋梁拆除作業結合部隊實戰化訓練，使官兵能實際驗證任務，兼顧地方建設與戰力提升。

第四作戰區表示，這次訓練延續先前歷次橋梁實爆的經驗，針對頭前溪橋鋼筋配置密集及結構強度較高等特性，展開現地勘查、任務規劃、爆破作業及安全管制等作業，驗證部隊面對不同橋梁結構及現地環境條件時的專業判斷、任務執行與應變能力。

同時，也蒐整相關實測參數及訓練成果，作為後續作戰計畫檢討與準則精進的參考依據。本次任務已蒐集橋梁結構與實爆參數等數據，後續將結合專業數據分析、結構破壞效應評估等方式，持續精進橋梁爆破規劃與能力。第四作戰區也感謝地方各級政府、憲警消單位與民眾的合作與協助，確保訓練的安全順利。

陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供
陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供

陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供
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陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供
陸軍第四作戰區配合台南白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁爆破訓練，成功將即將改建的頭前溪橋炸毀。圖／第四作戰區提供

橋梁 陸軍 呂坤修

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