第四作戰區配合台南頭前溪橋改建 實施橋梁爆破訓練

第四作戰區今天表示，上午配合台南市白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁實爆訓練，針對橋梁鋼筋配置及結構強度等特性，實施現地勘查、爆破作業及安全管制，驗證工兵部隊橋梁爆破程序與戰場阻絕效能，並蒐集實測數據，作為後續作戰計畫及訓練精進參據。

負責南部地區救災及防務的第四作戰區中午發布新聞稿表示，為落實部隊實戰化訓練，提升工兵部隊戰場阻絕及反資敵作戰能力，第四作戰區上午配合台南市政府白河區頭前溪橋改建工程，執行橋梁實爆訓練，透過實兵、實地及實裝操作，驗證橋梁爆破作業程序與阻絕效能，累積不同橋型及環境條件下之實務經驗，精進部隊戰場阻絕作戰能力。

第四作戰區指出，頭前溪橋為台南白河區馬稠後里及韶豐里重要聯絡橋梁，去年7月間受西南氣流帶來豪雨影響，因溪水溢流及淹水而封閉，後續納入重建規劃。第四作戰區配合地方公共建設需求，將既有橋梁拆除作業結合部隊實戰化訓練，使官兵能於實際場域執行任務，兼顧地方建設與國防戰力提升，展現軍民合作之具體成果。

第四作戰區指出，這次訓練延續歷次橋梁實爆驗證經驗，針對頭前溪橋鋼筋配置密集及結構強度較高特性，結合作戰想定，實施現地勘查、任務規劃、爆破作業及安全管制等課目，驗證部隊面對不同橋梁結構及現地環境條件時之專業判斷、任務執行與應變能力，並蒐整相關實測參數及訓練成果，作為後續作戰計畫檢討與準則精進之參據。

第四作戰區強調，實戰化訓練應以實際戰場需求為導向，透過「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，務實驗證作業程序及任務執行能力，將訓練經驗轉化為具體作戰能量；這次任務已蒐集之橋梁結構與實爆參數等數據，後續將結合專業數據分析、結構破壞效應評估等方式，持續精進橋梁爆破規劃與能力。