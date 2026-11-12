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歷代空軍空姐 身分與制服有什麼變化？

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
空軍松山指揮部專機隊空服士穿著歷代制服。聯合報系資料照
空軍松山指揮部專機隊空服士穿著歷代制服。聯合報系資料照

空軍在專機上安排「空姐」，最早始於1957年，首批錄取兩位「侍應官」張承德、徐開君。空軍特別安排她們向新聞界亮相，當時侍應官穿著米黃色空軍制服，戴藍色小帽，佩有少尉肩章。接下來很長一段時間，專機上的女性空服員，都來自對外招聘。她們雖然有時穿著軍服，真正身分是文職聘雇人員，與當時在各部隊擔任文康宣教的女青年工作大隊類似。

當年的「空軍空姐」，後來很多人跳槽到真正的航空公司。第一代的徐開君轉往民航空運公司（CAT），1962年還被公司派到德航擔任交換空姐。華航於1962年底招聘的第一批空服員，其中曹開武、阮雪虹、李中利等，也都是由專機隊轉來。1992年，空軍邀請媒體搭乘新購的福克50專機，攝影記者最關注的，却是身高170的空服員金友莊；果然她後來嫁給「青蛙王子」高凌風，踏入影藝圈。

金友莊也是空軍末代「外聘空姐」，隨著1990年代國軍大量招收女性軍士官，專機空服員於1995年起不再外聘，改由現役女士官甄選。目前空軍專機隊與座機隊，共有15個空服士職缺。

空服士在機上服務時，通常穿著軍便服，如果是漢光演習期間，會換上迷彩服值勤。然而在執行正副元首專機任務時，會換上類似一般空服員的套裝。相傳這項規定始自扁政府時代，呂秀蓮副總統的要求，此後成為傳統，每幾年會更換款式。空軍松指部舉行隊慶等活動時，也常安排空服士穿著歷代制服亮相。

延伸閱讀：身高不能超過175公分 直擊「空軍空姐」全程彎腰服務

華航初期空服員中，阮雪虹（中）、曹開武（右）都出身空軍專機隊。
華航初期空服員中，阮雪虹（中）、曹開武（右）都出身空軍專機隊。

每年漢光演習期間，空服士也會換上迷彩野戰服。記者程嘉文／攝影
每年漢光演習期間，空服士也會換上迷彩野戰服。記者程嘉文／攝影

1992年5月12日，空軍邀請媒體同乘新引進的福克50專機，空服員金友莊成為記者拍攝焦點。聯合報系資料照
1992年5月12日，空軍邀請媒體同乘新引進的福克50專機，空服員金友莊成為記者拍攝焦點。聯合報系資料照

1957年5月29日，空軍首批專機女性侍應官亮相，右為張承德，左為徐開君。聯合報系資料照片
1957年5月29日，空軍首批專機女性侍應官亮相，右為張承德，左為徐開君。聯合報系資料照片

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空軍松指部下轄專機隊與座機隊，負責府院高層官員、軍中將領與來訪外賓，在國內的交通往來。為了服務貴賓，專機隊與座機隊因此設有三軍唯一的「空服士官」編制，共由15位現役女士官組成，官階由中士到士官長。《聯合報》數位版此次首度獲准，跟隨專機升空，全程採訪空服士從任務前準備、飛行中服務、降落後收拾的全程。

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