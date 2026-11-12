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全台最辛苦空姐 機上必須全程彎腰工作

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
在畢琪1900機上，空服士必須坐在機尾狹窄的行李艙內備餐。記者程嘉文／攝影
在畢琪1900機上，空服士必須坐在機尾狹窄的行李艙內備餐。記者程嘉文／攝影

空軍松指部下轄專機隊與座機隊，負責府院高層官員、軍中將領與來訪外賓，在國內的交通往來。為了服務貴賓，專機隊與座機隊因此設有三軍唯一的「空服士官」編制，共由15位現役女士官組成，官階由中士到士官長。《聯合報》數位版此次首度獲准，跟隨專機升空，全程採訪空服士從任務前準備、飛行中服務、降落後收拾的全程。

相較於航空公司的空服員，「空軍空姐」每月飛行時數較低，每趟飛行通常在一小時之內，沒有國際線機組員客服時差的問題。然而，不同於一般航空公司，空軍專機隊沒有空廚，所有服務用品都要自己帶上飛機。空服士遞送餐點飲料時，必須全程彎腰，在狹窄的機艙內來回走動，非常辛苦。

推薦閱讀：身高不能超過175公分 直擊「空軍空姐」全程彎腰服務

不同於一般航空公司，空軍專機隊沒有空廚，所有服務用品都要自己帶上飛機。記者程嘉文／攝影
不同於一般航空公司，空軍專機隊沒有空廚，所有服務用品都要自己帶上飛機。記者程嘉文／攝影

畢琪1900專機的客艙高度只有150公分，空服士必須全程彎腰<a href='/search/tagging/2/工作' rel='工作' data-rel='/2/249816' class='tag'><strong>工作</strong></a>。記者程嘉文／攝影
畢琪1900專機的客艙高度只有150公分，空服士必須全程彎腰工作。記者程嘉文／攝影

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全台最辛苦空姐 機上必須全程彎腰工作

空軍松指部下轄專機隊與座機隊，負責府院高層官員、軍中將領與來訪外賓，在國內的交通往來。為了服務貴賓，專機隊與座機隊因此設有三軍唯一的「空服士官」編制，共由15位現役女士官組成，官階由中士到士官長。《聯合報》數位版此次首度獲准，跟隨專機升空，全程採訪空服士從任務前準備、飛行中服務、降落後收拾的全程。

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