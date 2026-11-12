全台最辛苦空姐 機上必須全程彎腰工作

空軍在專機上安排「空姐」，最早始於1957年，首批錄取兩位「侍應官」張承德、徐開君。空軍特別安排她們向新聞界亮相，當時侍應官穿著米黃色空軍制服，戴藍色小帽，佩有少尉肩章。接下來很長一段時間，專機上的女性空服員，都來自對外招聘。她們雖然有時穿著軍服，真正身分是文職聘雇人員，與當時在各部隊擔任文康宣教的女青年工作大隊類似。

2026-11-12 11:11