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全台最辛苦空姐 機上必須全程彎腰工作
空軍松指部下轄專機隊與座機隊，負責府院高層官員、軍中將領與來訪外賓，在國內的交通往來。為了服務貴賓，專機隊與座機隊因此設有三軍唯一的「空服士官」編制，共由15位現役女士官組成，官階由中士到士官長。《聯合報》數位版此次首度獲准，跟隨專機升空，全程採訪空服士從任務前準備、飛行中服務、降落後收拾的全程。
相較於航空公司的空服員，「空軍空姐」每月飛行時數較低，每趟飛行通常在一小時之內，沒有國際線機組員客服時差的問題。然而，不同於一般航空公司，空軍專機隊沒有空廚，所有服務用品都要自己帶上飛機。空服士遞送餐點飲料時，必須全程彎腰，在狹窄的機艙內來回走動，非常辛苦。
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