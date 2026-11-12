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新訓、教召播沈教學片 軍方認了

聯合報／ 記者李人岳陳熙文林昭彰鄭媁黃子騰胡蓬生／連線報導

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍中在莒光日教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋影片。國防部政戰局昨證實，沈曾錄製認知作戰相關節目，作為國防通識教育多元輔助教材，持續在新訓及教召課程中播放。

針對陳世軒日前在政論節目稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部前天發新聞稿控「不實言論」，昨卻改口今年教召時曾播放，民眾黨主席黃國昌昨轟國防部公然說謊、謊言被戳破，要求顧立雄出面公開道歉。國民黨文傳會主委陳以信也要求顧立雄應公開道歉，政戰局長下台負責。

沈伯洋昨表示，影片播放的時間點，他還是只有立委的身分；國防部不只邀請自己，他記得國民黨立委陳永康也有去。

顧立雄昨備詢時表示，莒光日邀請陳永康，顯示是根據專業，而非黨派。不過，質詢的國民黨立委羅廷瑋反嗆：「陳永康有要選舉嗎？」

國防部政戰局長史順文坦承，沈伯洋二○二三年七月任教台北大學期間，也曾錄製認知作戰相關節目，後續作為國防通識教育的多元輔助教材；目前新兵訓練有十多個小時國防通識課程，其中關於認知作戰方面有播放沈伯洋的節目，教召也同樣有使用這批教材。他強調，這些影片都不是為選舉所拍攝。

針對立委質詢，顧立雄允諾，在一周內提出報告。

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