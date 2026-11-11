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播沈伯洋影片國防部挨批說謊 陳世軒批：看到沈伯洋的人全部業障重？

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市議員陳世軒今晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。圖／飛碟電台提供
新北市議員陳世軒今晚接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。圖／飛碟電台提供

民眾黨新北市議員陳世軒踢爆國軍莒光日節目播放台北市長候選人沈伯洋影片國防部昨天指控是不實言論，但今天承認今年教召曾播放。陳世軒今晚接受廣播訪問時痛批國防部說謊，但也無奈地說，即使國防部已經翻車，自己仍不斷受到網路攻擊。

陳世軒表示，他周一在政論節目少康戰情室中踢爆國軍莒光日節目竟播放沈伯洋影片，但國防部直到一天後（昨天）才以新聞稿澄清是2024年4月拍攝的影片，接下來許多媒體立即以「陳世軒翻車」為標題大肆報導。

陳世軒強調，自己的助理去年當兵時就曾看過該支影片，辦公室今年7月也接到民眾投訴在教召莒光日看到沈伯洋影片，國防部卻宣稱影片是2年前的事，到底是說謊還是看到沈伯洋的人全部業障重？

陳世軒指出，國防部長顧立雄今天在立院受訪時仍強調影片是2年前錄的，不記得有重播，直到被立委質詢後國防部才終於鬆口。陳世軒質疑，全台有幾萬名官兵，說謊一定會被戳破，果然在他踢爆後，網路上一堆網友都說今年教召還是看到了沈伯洋的影片。

陳世軒說，即使國防部已經大翻車，但對自己進行的網路攻擊卻仍然持續。他認為，2年前國防部找沈委員拍影片原本就是主觀判斷，不是什麼大事，但是既然他已經成為台北市長候選人，部隊就不應該再播放影片，也因為國防部第一時間說謊，才會引發軒然大波。

針對台北市長蔣萬安今晚與白營北市6隻小雞合體直播，陳世軒指出，從2024年大家都學到很多經驗，當時兩個DNA完全不同的政黨從未經過磨合，經過2年彼此找出一些共同理念，才會簽署合作意向書，雖然台北市一開始有波浪，現在已經漸漸找到節奏。

至於在新北部分，陳世軒說「一開始就融洽結合」，並感謝國民黨新北市長候選人李四川每場活動都會伸出那雙手拉近民眾黨小雞，並特別點名不會漏掉。陳世軒認為，接下來最重要的事就是彼此要喚出最多支持者出門投票，因為今年選情比4年前更冷，投票率最令人擔心，只要能成功催出支持者，就會過關。

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