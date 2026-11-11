快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍留才變留不住人才？外島士官滿6年輪調 馬文君憂掀退伍潮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國軍官兵在外島執行駐守及日常勤務，長期累積裝備操作與防衛經驗，立委馬文君質疑，士官滿6年就檢討輪調，恐影響基層戰力銜接。聯合報系資料照
國軍官兵在外島執行駐守及日常勤務，長期累積裝備操作與防衛經驗，立委馬文君質疑，士官滿6年就檢討輪調，恐影響基層戰力銜接。聯合報系資料照

外島士官任職滿6年就要檢討輪調，資深士官調走後，裝備操作、維修及訓練經驗如何接替，基層戰力是否出現空窗？立委馬文君今天質疑，國軍人力吃緊，輪調恐讓願意長期留守的官兵反而選擇退伍，要求國防部提出數據，重新檢討政策。

馬文君表示，外島士官任職滿6年就要檢討輪調，政策究竟要解決什麼問題？陸軍參謀長陳建義答詢表示，部分士官升到一定階級後，外島未必有相應職缺，也希望讓本島有意願的官兵有機會到外島歷練；至於已在當地安家的官兵，會保留彈性。

馬文君認為，如果官兵有升遷或調任需求，可以自行提出申請，但原本表現良好、也有意願留在外島服役的人，為何任職滿6年就必須列入輪調檢討？她指出，士官講求「長留久用」，基層裝備操作、維修及訓練，都仰賴多年累積的經驗，本島與外島的裝備及防區條件不同，調動後還得重新熟悉環境與任務。

她說，陸軍若認為無人機專長人員可以免輪調，雷達操作、裝備維保等同樣需要長期經驗的專業人員，為何不能比照？資深士官調走，接替人員卻還沒熟悉任務，這段期間的戰力如何維持？

對於外界可能將輪調與軍紀管理連結，馬文君表示，如果陸軍擔心個別軍紀案件，應做好平時督導及違紀查處，服役1、2年也可能出問題，並非設定6年輪調就能改善軍紀。不能因少數人的違紀，讓長年在外島認真服役的官兵承擔後果。

馬文君也分享，曾在太平島遇到一名南投子弟，已在島上服役6年，仍願意續簽，希望早日存下人生第一桶金。她說，許多官兵選擇外島服役，都是考量過工作、收入及家庭因素，如今連服務近20年的資深士官都可能被調動，若因此選擇退伍，國軍原本就存在的人力缺口恐怕更加嚴重。

馬文君要求陸軍提出推動輪調政策前後的退伍申請數據、各單位人力缺額，並清楚說明免輪調標準及專長人員交接機制，交由國防部依據實際資料重新評估。她強調，外島人力仍有缺口、專業尚未完成接替，就不應急著把願意留下來的官兵往外推。

退伍 馬文君 國軍 國防部 陸軍

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

在野提案放寬軍人退休俸調整標準 國防部反對：恐影響長期服役意願

206旅女中尉自傷 藍委提案要國防部3個月內改善官兵用藥安全

我駐巴紐處關閉 馬文君：外交部7月稱祭反制 成效呢？

人口探底／返鄉還是留下？留才久用卡薪資門檻 移工老手落地生根難

相關新聞

國軍留才變留不住人才？外島士官滿6年輪調 馬文君憂掀退伍潮

外島士官任職滿6年就要檢討輪調，資深士官調走後，裝備操作、維修及訓練經驗如何接替，基層戰力是否出現空窗？立委馬文君今天質疑，國軍人力吃緊，輪調恐讓願意長期留守的官兵反而選擇退伍，要求國防部提出數據，重新檢討政策。

206旅女中尉自傷 藍委提案要國防部3個月內改善官兵用藥安全

陸軍206旅女性中尉日前輕生，引發外界對軍中用藥安全的關注。國民黨立委徐巧芯今天表示，立法院外交及國防委員會通過她與另3名藍委共同提出的臨時提案，要求國防部在3個月內提出改善方案，包括明確規範官兵攜入藥品的管理程序、補強藥事專業人力、提供偏遠營區專業用藥服務，以及建立用藥異常通報與轉介機制。

國軍播沈伯洋認知作戰教學影片 顧立雄允：播放次數一周提報告

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍中莒光日播放民進黨台北市長候選人沈伯洋錄製的節目。政戰局長史順文今天證實，沈伯洋曾錄製國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。國防部長顧立雄承諾，在一周內針對影片播放次數、觀看人次提出報告。

沈伯洋影片成國軍教材…陳以信批行政不中立 顧立雄道歉

民進黨台北市長候選人立委沈伯洋參與錄製的認知作戰影片，被納入國軍新訓課程。國民黨文傳會主委陳以信說，國軍是國家的軍隊，不是民進黨的軍隊，國防部讓政黨候選人出現在軍中教材，是把國軍教育淪為政黨宣傳工具，國防部長顧立雄應公開道歉，政戰局長應下台負責。

勇鷹高教機全面停飛 空軍：3年9起剎車異常 保護措施過往均有效

空軍飛行訓練指揮部一架勇鷹高教機，昨天在岡山基地因剎車故障衝出跑道。據了解，空軍下令勇鷹機全面停飛特檢。空軍參謀長李慶然今天表示，勇鷹機近三年發生九件相關事件，過去幾次保護措施都有發揮效果，只有昨天因嚴重故障衝出跑道。

沈伯洋：國防部不只邀請我上莒光日 還有藍委陳永康

民眾黨新北市議員陳世軒近日爆料，軍方「莒光日」教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，沈伯洋今受訪時澄清，稱國防部不只邀請自己，還有邀請國民黨立委陳永康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。