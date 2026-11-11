國軍留才變留不住人才？外島士官滿6年輪調 馬文君憂掀退伍潮

外島士官任職滿6年就要檢討輪調，資深士官調走後，裝備操作、維修及訓練經驗如何接替，基層戰力是否出現空窗？立委馬文君今天質疑，國軍人力吃緊，輪調恐讓願意長期留守的官兵反而選擇退伍，要求國防部提出數據，重新檢討政策。

馬文君表示，外島士官任職滿6年就要檢討輪調，政策究竟要解決什麼問題？陸軍參謀長陳建義答詢表示，部分士官升到一定階級後，外島未必有相應職缺，也希望讓本島有意願的官兵有機會到外島歷練；至於已在當地安家的官兵，會保留彈性。

馬文君認為，如果官兵有升遷或調任需求，可以自行提出申請，但原本表現良好、也有意願留在外島服役的人，為何任職滿6年就必須列入輪調檢討？她指出，士官講求「長留久用」，基層裝備操作、維修及訓練，都仰賴多年累積的經驗，本島與外島的裝備及防區條件不同，調動後還得重新熟悉環境與任務。

她說，陸軍若認為無人機專長人員可以免輪調，雷達操作、裝備維保等同樣需要長期經驗的專業人員，為何不能比照？資深士官調走，接替人員卻還沒熟悉任務，這段期間的戰力如何維持？

對於外界可能將輪調與軍紀管理連結，馬文君表示，如果陸軍擔心個別軍紀案件，應做好平時督導及違紀查處，服役1、2年也可能出問題，並非設定6年輪調就能改善軍紀。不能因少數人的違紀，讓長年在外島認真服役的官兵承擔後果。

馬文君也分享，曾在太平島遇到一名南投子弟，已在島上服役6年，仍願意續簽，希望早日存下人生第一桶金。她說，許多官兵選擇外島服役，都是考量過工作、收入及家庭因素，如今連服務近20年的資深士官都可能被調動，若因此選擇退伍，國軍原本就存在的人力缺口恐怕更加嚴重。

馬文君要求陸軍提出推動輪調政策前後的退伍申請數據、各單位人力缺額，並清楚說明免輪調標準及專長人員交接機制，交由國防部依據實際資料重新評估。她強調，外島人力仍有缺口、專業尚未完成接替，就不應急著把願意留下來的官兵往外推。