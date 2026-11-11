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206旅女中尉自傷 藍委提案要國防部3個月內改善官兵用藥安全
陸軍206旅女性中尉日前輕生，引發外界對軍中用藥安全的關注。國民黨立委徐巧芯今天表示，立法院外交及國防委員會通過她與另3名藍委共同提出的臨時提案，要求國防部在3個月內提出改善方案，包括明確規範官兵攜入藥品的管理程序、補強藥事專業人力、提供偏遠營區專業用藥服務，以及建立用藥異常通報與轉介機制。
陸軍206旅王姓女中尉今年9月30日墜樓身亡，由於她生前服用的身心科藥物交由部隊幹部保管，引發軍中藥品管理爭議。徐巧芯4日在立法院外交及國防委員會質詢時就指出，軍方對身心科藥物專人管制的說法與家屬不一，現行規定僅提及專人管制，卻未明確規範由誰管理、如何管理，要求軍方檢討改進。
徐巧芯今天也在臉書發文表示，檢討不能只停留在個案，更要補強軍中藥品管理與用藥安全制度。今天外交及國防委員會通過她與立委黃建賓、牛煦庭、馬文君共同提出的臨時提案，要求國防部在3個月內提出具體改善方案，包括：明確規範官兵攜入藥品的管理程序、補強藥事專業人力、提供偏遠營區專業用藥服務，以及建立用藥異常通報與轉介機制。
徐巧芯強調，官兵用藥安全，必須由專業把關。不能讓基層幹部代替藥師承擔專業判斷，也不能因為人力不足，影響官兵正常就醫、服藥的權益。官兵守護國家，就要把照顧官兵的制度做好。她會持續追蹤，要求國防部落實改善。
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