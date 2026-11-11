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國軍播沈伯洋認知作戰教學影片 顧立雄允：一周提播放次數報告
民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍中莒光日播放民進黨台北市長候選人沈伯洋錄製的節目。政戰局長史順文今天證實，沈伯洋曾錄製國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。國防部長顧立雄承諾，在一周內針對影片播放次數、觀看人次提出報告。
陳世軒在政論節目上爆料，自己的助理去當兵回來跟他說，在國軍每週一次的莒光日課程中播出沈伯洋的影片，質疑「這才是認知作戰。」
政戰局長史順文今天證實，沈伯洋曾在112年7月也錄製過節目，後來作為國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。
立委徐巧芯質疑，外界頂多是不知道莒光日和通識教育影片的名字，但國防部卻指控外界是不實內容，結果證實有在教召時播放，人家反映的是真的。軍方如果覺得沒問題就大方說出來，不要把提出問題的人指控是造謠，結果卻發現是有道理的。
顧立雄在回答民眾黨立委洪毓祥的質詢時表示，沈伯洋的教學節目長度約1小時。
在立委要求下，顧立雄承諾，針對相關教學節目的播放次數、日期、播放場合及觀看人次等數據，在一周內提出報告。
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