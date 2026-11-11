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沈伯洋影片成國軍教材…陳以信批行政不中立 顧立雄道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國防部政戰局證實，民進黨立委沈伯洋曾錄製國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。國防部長顧立雄承諾，在1周內針對影片播放次數、觀看人次等數據提出報告。記者曾原信／攝影
國防部政戰局證實，民進黨立委沈伯洋曾錄製國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。國防部長顧立雄承諾，在1周內針對影片播放次數、觀看人次等數據提出報告。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長候選人立委沈伯洋參與錄製的認知作戰影片，被納入國軍新訓課程。國民黨文傳會主委陳以信說，國軍是國家的軍隊，不是民進黨的軍隊，國防部讓政黨候選人出現在軍中教材，是把國軍教育淪為政黨宣傳工具，國防部長顧立雄應公開道歉，政戰局長應下台負責。

陳以信指出，國民黨立委羅廷瑋質詢2024年4月第三周後，是否繼續播放沈伯洋影片，國防部反覆強調2023年錄製，答非所問，問題不是何時錄製，而是沈伯洋參選後，為何沒有撤換。

陳以信說，現在的新兵訓練及後備軍人教育召集，到底還有沒有播放沈伯洋影片，播放到什麼時候，多少官兵看過， 顧立雄沒有答案，為何國防部長連軍中播放什麼教材都不知道，他要求國防部立即公布完整播放紀錄，不准閃躲。

陳以信表示，認知作戰教育不能變成政治宣傳，軍隊國家化不是口號，行政中立更不是選擇題，國防部應立即查明，公開說明，顧立雄應該道歉，政戰局長下台，還給國軍真正的政治中立。

國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

沈伯洋 陳以信 國防部 顧立雄 認知作戰

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