勇鷹高教機全面停飛 空軍：3年9起剎車異常 保護措施過往均有效

空軍飛行訓練指揮部一架勇鷹高教機，昨天在岡山基地因剎車故障衝出跑道。據了解，空軍下令勇鷹機全面停飛特檢。空軍參謀長李慶然今天表示，勇鷹機近三年發生九件相關事件，過去幾次保護措施都有發揮效果，只有昨天因嚴重故障衝出跑道。

空軍飛訓部勇鷹高教機昨天11時45分左右，完成飛行訓練任務降落時，因剎車異常，導致一側主輪爆胎，飛機偏出跑道，造成主起落架損壞，機上中尉學官與中校教官人員均安。

據了解，空軍在這起事件發生後，已下令勇鷹高教機全面停飛，展開特檢。李慶然表示，經過檢查，這起事件確實是因機械因素造成。

李慶然指出，勇鷹機近三年發生九件剎車相關事件，只有這次是整個剎車嚴重故障，其他的保護措施都有發揮效果，都安全停在跑道上，只有昨天機械故障造成比較嚴重的出跑道狀況，其他都是可控的狀態，也有些防護措施。

民眾黨立委王安祥說，勇鷹機剎車失效、飛機妥善的問題，已經傳出好幾次了，這可能是飛安警訊，應該有所檢討。

空軍飛訓部11月4日才發生T-34C初級教練機在新進學員單飛時，發生海豚跳狀況，造成鼻輪架受損、鼻輪飛脫的意外狀況，時隔不到一周時間，又傳出勇鷹機因剎車問題衝出跑道，確切原因有待軍方釐清。