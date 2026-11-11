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沈伯洋：國防部不只邀請我上莒光日 還有藍委陳永康
民眾黨新北市議員陳世軒近日爆料，軍方「莒光日」教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，沈伯洋今受訪時澄清，稱國防部不只邀請自己，還有邀請國民黨立委陳永康。
沈伯洋指出，那集節目是和一位教授討論抖音有無問題，這應該是很正常的事。
陳世軒日前在政論節目上爆料，自己的助理去當兵回來跟他說，在國軍每週一次的莒光日課程中播出沈伯洋的影片，質疑「這才是認知作戰。」
國防部長顧立雄表示，沈伯洋上莒光園地的時間是113年4月，那時他是以抖音如何影響國家安全，這是沈伯洋的專業事項，這跟現在台北市長選舉時間差距非常遠，應該沒有任何影響。
顧立雄說，軍方也有邀請立委上莒光園地，但國軍維持行政中立立場，不會在選舉期間做任何介入。顧立雄也表示，沈伯洋錄製的單元沒有聽說再重播。
沈伯洋今在立院受訪表示，影片播放的時間點，他還是只有立委的身分，並指出，國防部不只邀請自己，他記得國民黨立委陳永康也有去。
沈伯洋表示，針對不同問題的各個切入點都很重要，認知作戰本就是自己過往在學術研究時做蠻多的，而那一集節目，他記得是在跟一位大學教授討論抖音有無問題、要如何應對，這應該是一件很正常的事情。
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