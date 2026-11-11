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影／國防部澄清沈伯洋現身莒光園地 陳世軒：誰說謊答案非常清楚

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

針對民眾黨新北市議員陳世軒在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」

陳世軒表示，前天在電視政論節目說他的助理在部隊裡看到「莒光園地」出現沈伯洋，從頭到尾並未聲稱影片與選舉有關，很意外昨天被國防部發新聞稿說是不實指控。

但國防部新聞稿又承認影片有沈伯洋，且只在113年4月第3周播出，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。顧部長上午親口說：「沒聽說有再重播」。

陳世軒鄭重呼籲國防部要想清楚，113年4月是影片上架的時間點，但未告訴社會大眾這支影片在部隊裡播了多久。他的助理是114年3、4月在成功嶺新訓看到影片，到了今年7月還有民眾打電話向他陳情說今年6月參加教召看到沈伯洋的影片，當時沈伯洋已經被提名為民進黨台北市長參選人，因此被認為行政不中立。

至於顧部長的說法，凸顯他對部隊運作不了解，莒光園地節目不可能只播1次，「全台灣這麼多人當過兵，大家應該都非常清楚」。國防部沒交代清楚這支影片到底播了多久？大家並未質疑影片內容，而是沈伯洋如果成為候選人就不該出現在部隊，違反行政中立，「所以我想部長應該要去了解清楚」。

國防部新聞稿還說邀請沈伯洋是為提升官兵媒體識讀能力，令人很意外，因此從昨天晚上便有大量留言湧入他的社群，指稱沈伯洋是認知作戰專家，並非媒體專業。

陳世軒強調，國防部應該交代清楚整個時間序，這支影片有沒有再播？全台灣有幾萬名官兵在看，今年教召都還有人看到影片，「誰說謊？答案非常清楚」。他呼籲立法委員可以針對此事質詢國防部，因為國人有知的權利。

他絕對支持國軍應該要有反滲透觀念，但是沈伯洋錄節目教官兵什麼？如果是教「認知作戰」就應講清楚，而不是用「媒體識讀」4個字帶過。

針對民眾黨新北市議員陳世軒在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」記者林昭彰／攝影
針對民眾黨新北市議員陳世軒在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」記者林昭彰／攝影

民眾黨新北市議員陳世軒（中）在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」圖／陳世軒提供
民眾黨新北市議員陳世軒（中）在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」圖／陳世軒提供

民眾黨新北市議員陳世軒（左）在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」記者林昭彰／攝影
民眾黨新北市議員陳世軒（左）在政論節目指稱「國軍莒光日教學看沈伯洋影片」，國防部昨天發布新聞稿指控是「不實言論」，部長顧立雄今天且說「沒聽說有再重播」。陳世軒上午指稱，許多民眾今年6月都還看過影片，「誰說謊？答案非常清楚！」記者林昭彰／攝影

莒光園地 沈伯洋 陳世軒 認知作戰 國防部

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