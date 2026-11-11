政戰局認：沈伯洋認知作戰教學影片 今年4月新兵、教召員也有看

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍中莒光日播放民進黨台北市長候選人沈伯洋錄製的節目，國防部原本說明是113年4月的莒光日節目。政戰局長史順文今天證實，沈伯洋曾在112年7月也錄製過節目，後來作為國防通識教育的多元輔助教材，包括新兵訓練和教召，都有播映。

陳世軒在政論節目上爆料，自己的助理去當兵回來跟他說，在國軍每週一次的莒光日課程中播出沈伯洋的影片，質疑「這才是認知作戰。」

國防部昨晚回應，國防部莒光園地電視教學節目曾於民國113年4月份第3週，播出沈伯洋參與錄製的「抖音、TikTok如何影響國家安全」單元，目的在提升官兵媒體識讀能力，並強調呼籲國人勿受未經查證之不實言論影響。

國民黨立委羅廷瑋今日在外交及國防委員會詢問，難道只有113年4月邀請沈伯洋錄製節目？

政戰局長史順文表示，莒光日部分就是113年4月第3周，另外沈伯洋在台北大學任教期間，曾在112年7月也有錄製認知作戰相關節目，後續作為國防通識教育的多元輔助教材，也有提供部隊運用。

擔任會議主席的國民黨立委徐巧芯插話追問，今年4月在步兵137旅和空軍教召是否也都有播放相關教材？

史順文承認，目前新兵訓練教育有10多個小時國防通識課程，其中關於認知作戰的部分有播放沈伯洋的節目，教召也同樣有使用這批教材。

羅廷瑋進一步質疑，沈伯洋在113年2月就任立委，已經不是學者的身分，為什麼還繼續沿用112年的影片？顧立雄強調，軍方邀請上節目都是根據專業，如今年6月第2周莒光日也有邀請了國民黨立委陳永康上節目，所以都是依據專業而非黨派。

羅廷瑋反嗆「陳永康有要選舉嗎？」徐巧芯則質疑，外界質疑軍方播放沈伯洋錄製的影片，軍方就應該主動完整說明。

顧立雄說，媒體報導提到的是莒光日教學節目，因此回溯到113年4月的節目，委員會詢問有沒有其他立委受邀上節目，他才想到陳永康，對於通識教育是112年錄製的影片，也不是為了選舉的目的。

不過羅廷瑋抨擊，外交及國防委員會的部會，立委講得不夠精準就不回答，都要立委慢慢逼問才願意揭露。國防部新聞稿有沒有避重就輕？他認為該避嫌就要避嫌、該揭露就應該揭露。