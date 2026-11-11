在野提案放寬軍人退休俸調整標準 國防部反對：恐影響長期服役意願

立法院外交及國防委員會今天排審「陸海空軍軍官士官服役條例第39條條文修正草案」，在野黨立委提出11個修法版本，針對退俸調整標準、頻率及指標等予以修正。不過國防部質疑，假如退伍人員隨現役人員同步調整，可能降低長期服役意願、退撫基金權利不對等的狀況，且會衝擊退撫基金的健全。

外交及國防委員會今天排審國民黨委員所提「陸海空軍軍官士官服役條例第39條條文修正草案」等11案。現行服役條例明定退休俸調整，於消費者物價指數（CPI）累計成長率達正負5%時，應予調整，其調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。

賴士葆等22人、林思銘等18人、馬文君等22人提案，退休俸調整機制修正為CPI累計成長率達±3%時應予調整，或至少每2年檢討。陳永康等20人、陳玉珍等20人、林倩綺等20人主張修正為配合現役人員調薪同步檢討退休俸，調增幅度與現役人員相同，或至少每3年檢討並調增。

徐巧芯等19人提案修正為CPI累計成長率達3%時應予調整，調整比率不得低於CPI累積成長率之1/2。王鴻薇等18人則主張修正為CPI累計成長率達5%時，即依該成長率調整，或至少每3年檢討。

對於在野黨立委的提案，國防部書面報告指出，退撫基金目前是由政府與現役人員共同撥繳費用設立，並隨薪扣減，退伍後按輔導會70%及退撫基金30%給付比率支付退休俸。

因退伍人員已無繳付退撫基金費用，若隨現役人員薪資調幅同步調整退除給與給付金額，或將計算基數調整與現職相同，造成退伍所得與在職待遇相近，恐降低官兵長期服役意願，影響部隊人力穩定，並衍生退撫基金繳費義務與給付權利不對等的狀況，且增加政府財政支出及衝擊退撫基金永續健全。

銓敘部和主計總處則主張，公教人員退撫法規修正後，隨同CPI累計成長率調整的啟動條件仍是5%，並維持每4年檢討的規定，基於一致性和衡平性原則，軍公教退撫制度應該朝一致性來研議辦理。