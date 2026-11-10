傳百艘共艦「無聲軍演」模擬孤立台灣 顧立雄證實：意圖破壞印太穩定

美國智庫近日揭露，中國可能正在進行一場大型、未預告的軍演，模擬包圍並孤立台灣。國防部長顧立雄今天表示，中國近日確實在西太平洋有遼寧號等戰艦編隊，同時也在西太平洋地區從事區域拒止演練，國軍利用聯合情監偵手段、友盟協作持續掌握並適切應處。

戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）共同撰發最新一期「中國與台灣情勢更新」（The China & Taiwan Update）報告，提及中國可能在進行一場大型、未預告的軍演，模擬包圍並孤立台灣，意圖營造能隨時孤立台灣的印象，目標是削弱台灣對自身防衛的信心。戰略學者表示，中國透過「無聲」演習進行演練，意圖降低國際輿論反彈。

立法院會今天進行施政總質詢，顧立雄會前受訪時表示，中國近日確實在西太平洋有遼寧號等戰艦編隊，同時也在西太平洋地區從事區域拒止演練，「我們認為這樣的軍事威懾，意圖破壞印太區域和平穩定」，國軍會運用聯合情監偵手段、友盟協作持續掌握並適切應處。