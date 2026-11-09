F-16另編428億預算 買電戰系統

我向美國採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機的總成本是多少？除了二四七二億元特別預算，國防部另外低調編列四二八億元，用於「作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購」。官員指出，原本的特別預算只買了三分之一（廿二套）電戰系統，後來空軍評估認為應該達到每架飛機都有，因此另外建案採購四十四套。

國防部日前送到立院的預算解凍報告，敘述各項對美軍購的執行狀況，其中包括一筆四二八億元的「採購F-16 BLK70戰機作戰支援莢艙暨武器彈藥」。本案在國防部預算書的說明為：「為使六十六架新型戰機具備完整作戰能力，採購戰備需求彈藥、輔戰裝備及所需存儲設施，俾使該型機解繳後即可擔負維護領空與國土安全之責，同時提升全軍各作戰階段成功公算。」

軍方透露，原本的特別預算，僅夠採購三分之一的電戰莢艙。為強化新購F-16完整戰力，國防部於二○二一年八月核定，又於二○二四年六月修訂，增購四十四套電戰莢艙與其他周邊支援系統、彈藥。

國軍選用的F-16電戰系統，是美商L3-Harris公司的ALQ-254「蝮蛇之盾」。然而ALQ-254也遭遇開發延宕：上月十二日在立院國防委員會，空軍參謀長李慶然承認，F-16電戰系統軟體還在研發中，目前返國飛機「部分硬體已裝上」。