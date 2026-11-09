向美新購戰機 第二批3架F-16昨天抵台

我國向美國採購六十六架F-16C/D Block 70戰機，上月二日已飛回第一批兩架新機，昨第二批共三架新機順利降落台東志航基地，因為執行任務的飛官來自美國亞利桑那州土桑基地、負責訓練我國空軍的廿一中隊，降落後，飛官特別比出「二一」手勢呼應中隊番號；其中，編號「六七三二」戰機為女飛官，特別受矚目，軍中人士透露是國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校。

第二批三架抵台新機編號分別為「六七二九」、「六七三一」及「六七三二」，不少航迷早早就在志航基地外圍選好位置、架起相機守候。

目前已經返國的五架飛機均為單座F-16C。外界好奇後續交機時程，空軍司令部政戰主任虞德忠中將說，在美方專案辦公室與相關部門協力下，已經建立穩定生產與交運流程，後續將依計畫推展部隊接裝訓練，逐步達成初始作戰能力（ＩＯＣ）。消息人士透露，第三批飛機有機會本月底返國，但若趕不及在耶誕假期前，就要拖到明年初。

昨天駕戰機返台的飛官，包括國軍第一名F-16女飛官蔣惠宇少校。聯合報系資料照

蔣惠宇駕駛的「六七三二」號F-16C昨天率先降落，瞄準具前方的儀表板上，還放了一面中華民國國旗。

蔣惠宇目前服務於空軍第七聯隊（台東）的四十六作戰隊。她先前受訪表示，飛行是自己的夢想，「要飛就要飛最好的」，因此選擇挑戰最大的戰鬥機。同僚對她的評語，幾乎都是「不讓鬚眉」，例如為了對抗空戰中急轉彎產生的高Ｇ力，必須鍛鍊肌群，蔣惠宇健身重訓往往比男性同袍還積極。

空軍近年畢業完訓的新科飛官，很高比率都派往F-16部隊。目前在嘉義、花蓮、台東等三個F-16聯隊，已有約十位女飛官。