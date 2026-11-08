國軍首位駕F-16越洋女飛官不是「馬尾妹」 真實身分是她

我國向美國採購的66架F-16C/D Block70（即F-16V) 戰機，第二批3架單座F-16C於今天中午返國。外傳此次飛行任務有一位被暱稱「馬尾妹」的女飛官陳怡慈參與，軍中人士透露，此次任務確實有一位女飛官，但並非陳怡慈，而是國軍第一位F-16女飛官蔣惠宇少校，所駕戰機也非外傳的6731號機，而是6732。

國防部在今年春節前邀請中外媒體採訪三軍戰備時，其中一名執飛任務機的女飛官陳怡慈上尉受到媒體關注，被媒體冠上暱稱「馬尾妹」，被傳出是今天執行戰機交飛任務的3名飛官中的其中一位，軍中人士表示，執行任務的女飛官是空軍少校蔣惠宇，是陳怡慈的學姐。

蔣惠宇畢業於空軍官校103年班，2017年媒體曝光，她與同屆同學蔣青樺，已經分發至F-16與幻象2000部隊接受換裝訓練。2018年8月，空軍安排媒體採訪完成換裝訓練的女飛官，即是蔣惠宇、蔣青樺與首位駕駛經國號（IDF）戰機的范宜鈴。

蔣惠宇目前服務於空軍第七聯隊（台東）的46作戰隊，是此次赴美接收F-16C/D人員之一，依其官校年班，近期內可望晉升中校。

配合增購F-16，空軍近年畢業完訓的新科飛官，很高比例都派往接受F-16換裝訓。在蔣惠宇之後，國軍F-16部隊，目前已有將近10位女飛官。