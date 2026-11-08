快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍首位駕F-16越洋女飛官不是「馬尾妹」 真實身分是她

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
蔣惠宇是我國第一位F-16女飛官，也創下國軍首位駕駛F-16飛越太平洋的紀錄。聯合報系資料照
蔣惠宇是我國第一位F-16女飛官，也創下國軍首位駕駛F-16飛越太平洋的紀錄。聯合報系資料照

我國向美國採購的66架F-16C/D Block70（即F-16V) 戰機，第二批3架單座F-16C於今天中午返國。外傳此次飛行任務有一位被暱稱「馬尾妹」的女飛官陳怡慈參與，軍中人士透露，此次任務確實有一位女飛官，但並非陳怡慈，而是國軍第一位F-16女飛官蔣惠宇少校，所駕戰機也非外傳的6731號機，而是6732。

國防部在今年春節前邀請中外媒體採訪三軍戰備時，其中一名執飛任務機的女飛官陳怡慈上尉受到媒體關注，被媒體冠上暱稱「馬尾妹」，被傳出是今天執行戰機交飛任務的3名飛官中的其中一位，軍中人士表示，執行任務的女飛官是空軍少校蔣惠宇，是陳怡慈的學姐。

蔣惠宇畢業於空軍官校103年班，2017年媒體曝光，她與同屆同學蔣青樺，已經分發至F-16與幻象2000部隊接受換裝訓練。2018年8月，空軍安排媒體採訪完成換裝訓練的女飛官，即是蔣惠宇、蔣青樺與首位駕駛經國號（IDF）戰機的范宜鈴。

蔣惠宇目前服務於空軍第七聯隊（台東）的46作戰隊，是此次赴美接收F-16C/D人員之一，依其官校年班，近期內可望晉升中校。

配合增購F-16，空軍近年畢業完訓的新科飛官，很高比例都派往接受F-16換裝訓。在蔣惠宇之後，國軍F-16部隊，目前已有將近10位女飛官。

F-16 飛官 國軍 國防部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

第二批返國F-16 Block70戰機 明將飛抵台東志航基地

肩負全台防空重責…空軍防空部指揮官劉孝堂月底退伍 接任者受矚目

陸神舟24號將升空 首次有外籍太空人進入「天宮」⋯國籍曝光！

相關新聞

國軍首位駕F-16越洋女飛官不是「馬尾妹」 真實身分是她

我國向美國採購的66架F-16C/D Block70（即F-16V) 戰機，第二批3架單座F-16C於今天中午返國。外傳此次飛行任務有一位被暱稱「馬尾妹」的女飛官陳怡慈參與，軍中人士透露，此次任務確實有一位女飛官，但並非陳怡慈，而是國軍第一位F-16女飛官蔣惠宇少校，所駕戰機也非外傳的6731號機，而是6732。

新戰機來了！3架F-16V已飛抵台東志航 降落英姿曝光

第二批F-16V戰機今天上午11點多正式飛抵台東志航基地！我國向美國採購的F-16C/D Block 70戰機，第二批共3架單座型新機，完成返台航程，順利降落志航基地，分別為空軍機號6729、6731及6732號機。

第二批新購F-16戰機抵台 空軍：逐步達成初始作戰能力

我國向美國採購的66架F-16C/D Block70（即F-16V）戰機，第二批3架於今天中午降落空軍台東志航基地。空軍司令部政戰主任虞德忠中將表示，在美方專案辦公室與相關部門協力下，以建立穩定生產與交運流程，後續將依計畫，推展部隊接裝訓練，逐步達成初始作戰能力。

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

第二批F-16V戰機今（8）日上午11時許正式飛抵台東志航基地！我國向美國採購的F-16C／D Block 70戰機，第二批共3架單座型新機，機號分別為6729、6731及6732號，順利完成返台航程。值得注意的是，戰機降落後，飛官特別比出「21」手勢，展現所屬中隊的精神與傳承，其中編號6731號機，據傳由女飛官陳怡慈駕駛，成為此次新機抵台另一個焦點。

快到了！第二批F-16V今抵志航基地 航迷守候搶拍

第二批F-16V戰機預計今上午飛抵台東志航基地，消息再度吸引軍事迷與航空迷關注。儘管首批戰機抵達的熱潮已過，航迷熱情依舊不減，趁著台東天氣晴朗，不少人早早就在基地外圍選好位置、架起相機，耐心守候，期待捕捉戰機抵達的精彩畫面，基地內也同步進行相關迎接準備。

後輩機先被淘汰 美軍KC-135加油機服役70年為何不退？

服役近70年的KC-135空中加油機，還要一路飛到2050年後。性能更強，機齡更少的KC-10卻早已退役，美軍選擇留下這款老飛機，背後藏著值得探究的後勤考量。如今KC-46接班問題頻傳，連下一代匿蹤加油機NGAS也遭延後。為何美軍寧可延續老機隊，也不急著全面換新？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。